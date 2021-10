Thea Næss venter barn: – To år i en berg-og-dalbane

GOD KVELD NORGE (TV 2): Verdensmester i kickboksing Thea Næss venter barn i januar, og deler samtidig at hun har vært gjennom fire spontanaborter.

Kamsportutøveren deler på Instagram at hun venter barn sammen med ektemannen, og treneren, Christian Galvez.

– Hurra! Vi føler oss utrolig heldige og takknemlige! «Bolla» er forventet rundt 1. januar, skriver hun.

Næss er verdensmester i kickboksing i både amatør og proff-klassen. I 2017 kom hun på andreplass i kjendisversjonen til «71 grader nord», og i 2018 kom hun langt i «Skal vi danse» på TV 2.

Fire spontanaborter

Hun skriver videre på Instagram at veien mot å få barn har vært lang.

– Etter over to år i en berg-og-dalbane av opp og nedturer, med fire graviditeter og fire spontanaborter er det nå vanskelig å sette ord på takknemligheten og gleden vi kjenner på, forteller Næss.

Hun skriver at mange kanskje synes det er rart at de ønsker å dele sin reise, men de synes det er viktig å ikke bare dele sol, men også skygge.

– Vi opplever at dette er et tema som kan snakkes mer åpent om og som hadde vært en lettelse og støtte om det hadde vært et mer allment kjent tema, skriver Næss, og fortsetter:

– Vi heier på åpenhet og deling, selvsagt bare om det føles riktig.

Avslører kjønnet

Til God kveld Norge sier Næss at det føles fantastisk å endelig dele nyheten.

– Jeg blir helt overveldet av alle hyggelige lykkemeldinger som ramler inn, sier hun.

Verdensmesteren forklarer at hun har holdt nyheten litt tilbake på grunn av usikkerhet knyttet til tidligere svangerskap.

– Det er utrolig koselig å å nå dele nyheten om dette eventyret som venter, fortsetter Næss, og kan samtidig avsløre at «bolla» er en gutt.