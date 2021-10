Gråt og skalv da treneren prøvde å kysse henne

Den danske svømmeren Jeanette Ottesen skal utgi en selvbiografi med navnet «Fri». Hun la opp etter Tokyo-OL i sommer og tok blant annet VM-gull i 2011.

I boka åpner hun opp om trenere som gikk over streken.

– Det er flere eksempler på tilfeller der det har vært en form for intim kontakt mellom en trener og en svømmer. Noen ganger også ufrivillig sett med svømmerens øyne. Det har jeg selv opplevd, sier hun i boka.

Hun forteller om en hendelse som skjedde på en treningsleir, da en ikke-navngitt trener kalte henne opp til et møte.

FRI: Jeanette Ottesens selvbiografi blir lansert 21. oktober. Foto: Gyldendal

– Da jeg skulle gå, tok han tak i ansiktet mitt og prøvde å kysse meg på munnen. På et sekund snur jeg hodet slik at kysset hans lander på kinnet mitt. Jeg vrir meg løs fra taket hans, flykter ut av rommet hans, løper inn på mitt eget rom, lukker døren og kaster meg i sengen.

Det var et stort sjokk for Ottesen, som valgte å ikke rapportere saken videre.

– Jeg skjelver og gråter. Jeg bestemmer meg for å glemme det, og skyve den ut av bevisstheten min. Men jeg kan ikke holde spørsmålene og selvskylden nede: Hva skjedde egentlig?, Er det noe jeg har misforstått, eller prøvde han virkelig å kysse meg?, Er det bare noe jeg forestiller meg?

– Kanskje han bare prøvde å være snill, kanskje han bare ville kysse meg på kinnet. Men nei, han tok begge hendene rundt kinnene mine og rettet munnen mot leppene mine. Det er forbanna vanskelig å føle at det ikke var ment som et vennskapelig eller et far-datter kyss, skriver hun i selvbiografien.

Ottesen hadde også et nært forhold til Alexander Dale Oen, hvor begge tok gull i VM i 2011. I 2012 døde Dale Oen.

– Det er så tragisk og urettferdig. Han var en fantastisk person.