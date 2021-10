Vigdis opplevde dramaet på nært hold: – Det har vært mange tårer

Da det ble holdt sørgegudstjeneste etter tragedien, følte flere av de oppmøtte på det sterke fellesskapet innbyggerne i Kongsberg nå danner.

– Det var utrolig godt å få komme til kirken. Jeg er ikke noen kirkegjenger sånn sett, men det var veldig deilig å får være der. Jeg følte fellesskapet, og det var veldig vakkert alt sammen. Det var helt nødvendig, så da jeg hørte at det skulle være åpent, bestemte jeg meg for at dit skal jeg, fortalte Vigdis Sjølie til TV 2 etter gudstjenesten.

Hun bor selv i nærheten av området hvor tragedien utspant seg, og ble vitne til kaoset som oppsto i gatene Kongsberg sentrum. Hun forteller at det har vært vanskelig å fordøye det som har skjedd.

– Det er veldig vanskelig, for det er så uvirkelig ennå. Det var nesten som en film som utspant seg på utsiden av vinduet mitt. Det var helikopter og blålys, ja det var helt uvirkelig, og det er det nesten ennå.

Sjølie tenker mye på ofrene for tragedien.

– Det er veldig vondt. Jeg tenker på de menneskene som ble borte og som ble tatt på den måten, det er grufullt. Kongsberg er ikke en så veldig stor by og vi kjenner ansiktene. Det var jo kunstnere og kjeramikere som bodde der, jeg har kjøpt flere ting av hun ene. Det var flotte mennesker, og det er uvirkelig og veldig vondt. Det har vært mange tårer.

Også Magnhild Igland Lesteberg peker på fellesskapsfølelsen etter å ha vært i kirken.

– GOD OPPLEVELSE: Magnhild Igland Lesteberg. Foto: Lars Nyland/TV 2

– Jeg synes det var en veldig god opplevelse. Det var flott å være samlet, ikke hele byen, men mange av oss. Og det er det fellesskapet som jeg tror man kan gå ut i hverdagen med på en god måte.

Lesteberg satte spesielt pris på at leder for moskeen i Kongsberg, Oussama Tlili, deltok og talte i kirken.

– Det var veldig fint. Vi trenger å stå sammen. En slik krisesituasjon vi har opplevd i Kongsberg nå viser virkelig at vi er mennesker alle sammen, og vi får verden fremover på best måte hvis vi drar sammen, mener hun.

– Mange som har blitt skutt etter

Kongsberg-mannen Kurt Friborg forteller at de siste dagene har vært tøffe for byen.

– Det har ikke vært noe særlig. Det er mange som kjenner de som har gått bort, og de har det ikke godt. Det er heller ikke bare de som er rammet, det er også mange som har blitt skutt etter som var nære å bli rammet. Jeg synes det er fint å kunne samles her, sa han til TV 2 utenfor kirken.

FINT Å SAMLES: Kurt Friborg. Foto: Lars Nyland/TV 2

Norges ferske justisminister, Emilie Enger Mehl (Sp), var også til stede under gudstjenesten og på kirkekaffen som ble arrangert etterpå.

– Jeg opplevde det som en veldig verdig, fin seremoni. Og satte veldig pris på at kronpirsparet tok seg tid til å reise hit og at jeg selv fikk være en del av det, sa hun da TV 2 møtte henne på Kongsberg.

– Skjedd i og rundt hjemmene til folk

Justisministeren forteller at hun har snakket med mange som har opprivende historier å fortelle om det som hendte på Kongsberg onsdag kveld.

– Det er mange som har historier å fortelle som er veldig vanskelige. De har fått tryggheten sin revet bort, som man gjør når noe sånt skjer. Jeg tror det er derfor det går inn på så mange i hele Norge, det er et samfunn mange kan kjenne seg igjen i. Dette har skjedd i og rundt hjemmene til folk, og det preger jo folk. Samtidig opplever jeg at folk passer på hverandre, det er fint å se at man samles og er der i fellesskap.

DELTOK: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit ved siden av Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand under sørgegudstjenesten. Foto: Terje Pedersen

– Hva tror du blir utfordringene til Kongsberg som samfunn i tiden fremover?

– Nå er det tidlig i etterforskningen av denne saken, og hva slags oppfølging man skal gjøre må vi komme tilbake til når det er klart. Nå må politiet få jobbe i ro. Og så må vi huske på at for mange er dette et ferskt sår. Vi har kriseteam og andre som følger opp de som har det vanskelig nå, og i dag er en dag for å minnes og tenke over det som har skjedd.