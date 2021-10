Hollywood-stjernen sitt ekteskap holdt i kun ett år

Det ble ikke langvarig lykke for 61 år gamle Sean Penn og den 29 år gamle Leila George.

Stjernens 32 år yngre kone søkte nemlig fredag om skilsmisse, det kommer frem i rettsdokumenter som ble innsendt til retten i Los Angeles.

Det melder blant annet USA Today og TMZ.

George, som også er skuespiller, ble kjæreste med Penn tilbake i 2016. Under pandemien i 2020 ble paret gift i en svært privat seremoni, hvor kun nærmeste familie og venner var invitert.

Per nå er det uvisst hva som er årsaken til at de skal skilles, men det man vet at det det blir Penn sin tredje skilsmisse.

På slutten av 80-tallet var han gift med popdronningen Madonna, det ekteskapet holdt i nesten fire år. Deretter var han gift med «House of Cards»-stjernen Robin Wright helt fra 1996 til 2010.

Penn er kjent fra filmer som Mystic River, Milk, Gangster Squad og 21 Gram.