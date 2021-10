Fire døgn siden tragedien rammet: Mintes ofrene på Kongsberg

Det har gått over fire døgn siden tragedien rammet småbyen Kongsberg.

Andréa Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75) og Gun Marith Madsen (78) ble brått revet bort fra familie, venner og naboer i og ved den ellers så fredelige Hyttegata.

– De plutselig revet bort fra oss på en svært brutal måte. Fem familier har mistet sine nærmeste. Tre ble skadet og flere måtte løpe bort fra gjerningsmannen for å berge sine liv, sa prost Roar Tønnessen da han åpnet sørgegudstjenesten etter hendelsen på Kongsberg onsdag kveld.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, samt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl var blant dem som hadde tatt plass i kirken.

– Mange naboer og venner er dypt berørt. Vitner og hjelpeapparat har opplevd sterke ting. Og folk flest har vært urolige for slike grusomme hendelser, at det kunne skje i vår lille, normalt fredelige by. Vi står sammen i fortvilelsen over det vi har opplevd og alt det har kostet. Vi står også sammen mot de destruktive kreftene vi har blitt utsatt for her, sa prosten.

Han oppfordret også lokalsamfunnet om å ta vare på hverandre i tiden fremover.

– Sorg er den nødvendige smerte vi får når vi mister våre kjære. Uten smerte leges dessverre ikke sorgen, det er den tunge veien mange av dere som sto aller nærmest må gå de nærmeste dagene og kanskje årene. Det kan ta tid før sårene gror og vi må hjelpe hverandre så sårene kan få mulighet til å gro. Det er vår alles oppgave.

Tok oppgjør fra prekestolen

Fra prekestolen tok biskop Jan Otto Myrseth et oppgjør med kommentarfeltene på internett.

– I sorgens mørke er det ofte ikke ordene som gir den beste hjelpen. Men det er å oppdage at jeg ikke er alene. Den viktigste tjenesten vi kan gjøre for hverandre er å være der. Være til stede, sitte ved bordet, kanskje taust, lyttende, ventende, mens lyset er tent. Slik kan vi ta vare på hverandre med respekt for våre forskjeller, både utvendige og innvendige, sa han.

– Og la meg legge til: La oss også utholdende avvise kommentarfeltenes forsøk på å skape spenninger. På å gi hatretorikken rom. Vi kan ikke slutte å tro på godheten, vi kan ikke slippe taket i håpet, vi må ikke resignere, men lete etter muligheter til å gi håpet næring. Og håpet det trives best i fellesskapet. Mens håpløsheten har best vekstvilkår i ensomheten og isolasjon.

BISKOPEN: Kronprins Haakon og biskop Jan Otto Myrseth på vei ut av kirken etter gudstjenesten. Foto: Terje Pedersen

– Dere er ikke alene

– I Kongsberg kjenner mange hverandre, derfor føles tragedien veldig nær for mange av oss. Til alle berørte og rammede, dere er ikke alene. Mange ønsker og vil hjelpe dere i tiden fremover, våre tanker og bønner går til alle berørte og etterlatte, sa Oussama Tlili, leder for moskeen i Kongsberg, da han talte i kirken.

ROSER SAMHOLDET: Oussama Tlili, leder for moskeen i Kongsberg. Foto: TV 2

Han fortalte om varmen han opplever at lokalsamfunnet og hele Norge viser hverandre i denne tunge tiden.

– Norge har dessverre opplevd tragedier tidligere. Men hver gang har Norge vist seg fra sitt beste. Denne gangen er intet unntak. Det har kommet mange meldinger og telefonsamtaler fra venner og folk jeg ikke kjenner fra før. Alle vil uttrykke medfølelse og deltakelse i sorgen.

Etter gudstjenesten gikk mange videre til kirkekaffe på rådhuset i Kongsberg. Også kronprinsparet og justisministeren deltar der.

I KIRKEN: Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit er her på vei inn til sørgegudstjeneste i Kongsberg kirke. Foto: Truls Aagedal/TV 2 PÅ PLASS: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hilser her på biskop i Tunsberg bispedømme, Jan Otto Myrseth. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Alle kjenner hverandre

Hyttegata i Kongsberg blir av dem som bor der beskrevet som en rolig gate med et godt naboskap. Thomas Nilsen beskriver naboskapet i Hyttegata som et «alle kjenner alle»-sted.

– Her i Hyttegata er det slik at alle kjenner hverandre. Det betyr ikke at vi har daglig kontakt med hverandre, men vi er på nikk hele tiden, og vi er en del av hverandres hverdag for å si det på den måten. Selvfølgelig har vi samtaler om løst og fast om livet, og sånt. Så jeg vil nok si at de vi har mistet sto meg nær.

Vegg i vegg med Nilsen bodde 52 år gamle Andrea Meyer, som er blant ofrene etter tragedien. Nilsen husker et varmt menneske.

– Hun var et veldig høflig, varmt og direkte menneske. Litt eventyraktig, og også en sterk kvinne. Det er en sånn person man får kontakt med, og tenker «deg har jeg lyst til å bli kjent med type». Hun fortalte at hun kom fra Hamburg opprinnelig. Hun var nok litt rastløs som person, jeg tror det lå litt i hennes natur, det skapte liv rundt henne.

– Har det rett og slett ikke godt

Bistandsadvokat Knut Fure representerer de etterlatte etter Meyer.

– Det ligger i sakens natur at dette er et forferdelig traume og et sjokk, men utover det er det for tidlig for meg å uttale meg på vegne av mine klienter per nå, sier Fure til TV 2.

Blant dem som sørger over tapet av gode naboer er også 88 år gamle Bjørg Judith Torjussen. Hun bor like ved et av åstedene, og kjente både drepte Hanne Englund og Gun Marith Madsen godt.

– Jeg har det ikke godt, rett og slett. Alt er så uvirkelig og så vondt, så jeg begynner bare å gråte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det, for jeg kjente jo disse damene, sier hun til TV 2.

– Hun var en modig dame

Tragedien rammet et lite lokalsamfunn, som nå er sterkt preget. Anne Høve Glenna og Toril Dahl Brandt bor begge i Kongsberg og kjente drepte Gun Marith Madsen godt. At en god venninne nå er borte, er tungt å ta innover seg.

– Hun var en veldig fargerik person, og en man la merke til i bybildet. Hun var en veldig modig dame, og hadde sine egne meningers mot, og sto i det. Hun var en god venn, vi spiste sammen og ja, var sammen, forteller Anne.

ist hun og Gun Marith skulle tilbringe tid sammen, ble sistnevnte forhindret.

– Det er synd å tenke på at vi ikke fikk det til, det ble ikke sånn, forteller Anne med en tristhet i stemmen. Hun husker med et smil det som trolig var siste gang de så hverandre.

– Jeg husker nesten ikke når det var, men jeg tror det var en dag jeg bare sånn tilfeldig kom gående i gata her, og dette er så typisk henne: Det var litt regn, så jeg hadde på meg en regnfrakk som er veldig fargerik med blomster og noe sånn på, og da stikker hun bare hodet ut i gata og sier «å, så fin regnfrakk du har, Anne», og det var typisk henne da, å være oppmerksom på sånne ting.

Toril minnes Madsen som en sterk dame, med kunstnerisk sans.

– Hun var kunstner og hadde mye fin, spesiell kunst. Hun var en sterk dame.

Kjærestepar blant de drepte

Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge, som begge ble drept på Kongsberg onsdag, var kjærester.

En bekjent av paret forteller til TV 2 at de var sosiale, hyggelige og glad i å snakke med andre mennesker.

– Liv var en engasjert og utadvendt person, interessert i lokalmiljøet og verden generelt. Hun og Gunnar pleide å reise på flere turer sammen, sier venninnen Veslemøy Fjerdingstad til TV 2.