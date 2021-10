Psykiater: – Myndighetene skjønner ikke hvor syk det går an å bli

I 25 år har psykiater Randi Rosenqvist kjempet for at alvorlig sinnslidende personer skal få den behandlingen de trenger. Etter drapene på Kongsberg, har hun en sterk oppfordring til regjeringen.

– Det at det finnes mennesker i dette landet som ikke mestrer et autonomt liv, har ikke gått opp for den lovgivende forsamling, sier psykiater Randi Rosenqvist til TV 2.

Denne uken ble det kjent at politiet styrker sin teori om at psykisk sykdom er bakgrunnen for Kongsberg-drapene. Rosenqvist ble ikke overrasket da hun leste nyheten.

– Da jeg så den videosnutten, tenkte jeg at dette var en alvorlig syk mann. Det var noe med det ukoordinerte budskapet, intensiteten og måten han så på, sier hun og viser til Youtube-videoen hvor Espen Andersen Bråthen erklærer seg selv som muslim.

Rosenqvist mener at dagens lovverk ikke tar nok høyde for hvor psykisk syk mennesker er i stand til å bli.

– Myndighetene skjønner ikke hvor syk det går an å bli. Vi har en lovgivning som baserer seg på at alle er rimelige hvis de får et godt tilbud, sier hun.

Får ikke nok utredning

I dag kan politiet og helsevesenet begjære en person tvangsinnlagt, dersom det er grunn til å tro at en person er alvorlig sinnslidende. Personen kan da tvangsutredes i ti dager. Men ifølge Rosenqvist, gjøres dette sjelden.

– Mange tror at rettssikkerheten i psykiatrien går ut på at man ikke skal bli sperret inne uten lovlig grunn. Mens jeg tror det store rettssikkerhetsproblemet i dag, er at syke mennesker ikke får den utredning og behandling de skal ha.

Hun forteller at det kan ta så mye som tre måneder med utredning, før man skjønner hva som er sykdommen og mulig behandling.

– Jeg er ganske fortvilet over hvor raskt psykiatrien skriver ut en pasient som oppfører seg kaotisk og truende, sier hun til TV 2.

FORTVILET: Randi Rosenqvist mener mange ikke får utredningen de har behov for. Foto: Goran Jorganovich

Rosenqvist mener det er på høy tid å se på lovverket og sette inn flere senger, slik at folk kan få en lenger innleggelsestid.

– Vi trenger aksept for at det kan ta tre måneder å utrede en person ordentlig, og en lovgivning som sier at dette er greit.

Vil gjennomgå historikken

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er tydelig på at det er nødvendig å gjennomgå historikken til Espen Andersen Bråthen.

– Jeg mener det er helt selvsagt at man må gå gjennom noe så dramatisk. Vi skal være varsomme med å trekke konklusjoner, men det er ett ord man kan trekke og det er utenforskap og faren knyttet til det, sier han og fortsetter,

– Det at man har fellesskap der man blir sett, hørt og der utfordringer fanges opp er veldig viktig.

Statsminister Jonas Gahr Støre og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl legger ned blomster og tenner lys under sitt besøk i Kongsberg fredag kveld. Foto: Terje Bendiksby

Ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), er justisdepartementet og helsedepartementet i dialog om å følge opp forholdene i psykiatrien, etter nyheten om gjerningsmannens psykiske helse.

– Det handler både om de som ikke har begått kriminalitet enda, som man må klare å fange opp på et tidlig tidspunkt. Også handler det som dem som allerede er i kriminalomsorgen, som man må gjøre friskere og ikke sykere, sa Mehl da hun gjestet TV 2 Nyhetskanalen søndag morgen.

– Det er mange erfaringer vi vil ta med oss herfra. Vi må lære av denne saken, men det vil komme et senere tidspunkt for det.

– På høy tid

Helseminister Ingvild Kjerkol ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, men uttalte til TV 2 lørdag at de har store oppgaver for å bedre den psykiske helsetjenesten.

Rosenqvist frykter at diskusjonen vil bli glemt, og peker på at temaet har vært oppe flere ganger før.

– Jeg har prøvd på en debatt i 25 år. Nå er folk opptatt av det, og jeg gjetter at det er over om en uke. Jeg håper den nye regjeringen kan si at dette var begynnelsen på deres regjeringstid, og at de vil følge opp. For det er virkelig på høy tid.