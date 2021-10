Nå kan norske eliteutøvere ta i bruk høydehus

Fra og med i dag er det tillatt for norske toppidrettsutøvere å ta i bruk simulert høyde, også kjent som høydehus.

Under et ekstraordinært idrettsting på Scandic Oslo Lufthavn søndag formiddag ble retningslinjene for simulert høyde vedtatt, etter at det særnorske forbudet ble opphevet på det ordinære idrettstinget i mai.

Retningslinjene innebærer at det kun er utøvere som befinner seg på «svært høyt internasjonalt nivå», som er aktuelle for OL, Paralympics, VM, EM eller lignende på seniornivå, som kan benytte seg av simulert høyde.

GRØNT LYS FOR TOPPIDRETTSUTØVERE: Idrettspresident Berit Kjøll og resten av det ekstraordinære idrettstinget vedtok i dag at kun utøvere på «svært høyt internasjonalt nivå» skal få ta i bruk simulert høyde i Norge. Foto: Heiko Junge

En utøvers bruk av simulert høyde må også registreres hos vedkommende særforbund, som videreformidler informasjonen om dette til Antidoping Norge.

Retningslinjene ble vedtatt med 146 ja-stemmer, og kun 2 nei-stemmer.

Det er derimot ikke satt noen aldersgrense for vedtaket, slik at en 13-åring i teorien kan ta i bruk høydehus dersom vedkommende befinner seg på et høyt internasjonalt seniornivå.

Grensen for å delta i seniormesterskap er satt til 13 år.

– Mener tinget at en utøver på 13 år er voksen nok til å sitte med hovedansvaret, eller bør en nedre aldersgrense diskuteres? spurte Marianne Frantzen fra Innlandet idrettskrets i søndagens første innlegg fra tingsalen.

Hun fikk svar av 1. visepresident i Norges Idrettsforbund, Vibecke Sørensen.

– Jeg tror ikke en 13-åring som er kvalifisert for internasjonale seniormesterskap vil finnes i noen av utholdenhetsidrettene som vil kunne ha nytte av simulert høyde. Det kan for eksempel være kunstløp, men der skal jeg love at ingen vil bruke simulert høyde.

At utøverne benytter seg av simulert høyde vil i praksis si at de oppholder seg i et hus eller et rom som også kalles for høydehus. Der senker man oksygentrykket og simulerer at man er på en høyere høyde enn man egentlig er.

Målet er å øke mengden røde blodceller for igjen å øke utøverens fysiske utholdenhet i konkurranser.

I Norge har bruken av høydehus vært forbudt siden 2003. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015, før det altså ble vedtatt i mai i år med 133 mot 30 stemmer.

I dag ble altså retningslinjene vedtatt for hvem som får bruke simulert høyde.