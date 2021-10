Vil følge opp farlige, psykisk syke: – Kunne skjedd hvor som helst

Onsdag mistet fem mennesker livet og tre ble skadd, etter at Espen Andersen Bråthen (37) angrep folk på gaten og i hjemmene sine på Kongsberg.

Etter hendelsen er et sentralt spørsmål politiet står overfor hva som var motivet for drapshandlingene.

Gjerningsmannen hadde ved flere anledninger vært i kontakt med helsevesenet på grunn av psykiatri, og flere hadde meldt inn bekymringsmeldinger til politiet.

Ønsker ikke generell bevæpning

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier skjæringspunktet mellom helse og politi er et område som den nye regjeringen vil følge opp i lys av hendelsen. Mehl bekrefter at hun allerede har vært i dialog med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om emnet.

– Det handler både om de som ikke har begått kriminalitet enda, som man må fange opp på et tidlig tidspunkt, og de som allerede er i kriminalomsorgen, som vi må hjelpe til å bli friskere, istedenfor at de blir sykere og ender opp med å begå denne typen handlinger, sier Mehl.

Hun sier politiet må få jobbe i fred og gjøre seg ferdig med etterforskningen før man trekker konklusjoner om beredskapen.

– Det er en sak vi vil ha med oss i lang tid fremover. Så er min oppgave å stille de ressursene som er nødvendige til disposisjon, for Kongsberg-samfunnet og for politiet.

Stiller opp

Den ferske justisministeren mener det ikke er rett å innføre generell bevæpning av politiet, til tross for hendelsen. Hun er imidlertid klar på at jobben for et sikrere politi for hele landet vil være en sentral del av regjeringens arbeid.

– Dette kunne skjedd hvor som helst. For meg er det viktig at vi har en beredskap som trygger hele folket, at vi har et politi som folk føler seg trygge på at kommer når det skjer noe. Det er arbeid vi vil jobbe mye med i løpet av vår regjeringstid, sier Mehl.

Etter et besøk til Kongsberg fikk justisministeren se en samlet by i sorg. Hun beskriver opplevelsen som sterk.

– Men det er noe fint med det også. Hele Norge står opp for hverandre med kjærlighet og varme etter dette. Det er veldig viktig for meg at hele Kongsberg-samfunnet vet at vi ønsker å stille opp for dem, sier Mehl.