Ble drapsdømt som 13-åring – nå kan Eric (41) slippe løs

I 1993 var fire år gamle Derrick Robie på vei til sommerskole i Savona, New York. På veien møtte han da 13 år gamle Eric M. Smith, som lurte Robie inn i et skogområde.

Her slo Smith fireåringen i hodet med en stein til han døde.

Snurre Sprett-genser

Saken fikk bred mediedekning i USA på grunn av både drapsmannen og offerets unge alder. Et bilde av Smith i rettssalen, hvor han hadde på seg en Snurre Sprett-grenser, vakte også oppsikt.

Smiths forsvarer forsøkte å hevde at 13-åringen var utilregnelig, uten hell. I 1994 ble han idømt livstid i fengsel, med en minstetid på ni år.

27 år senere kan Smith for første gang bevege seg utenfor murene. Han har nå fått godkjent søknaden om prøveløslatelse, på ellevte forsøk, skriver Associated Press.

Smith har med jevne mellomrom søkt om prøveløslatelse siden 2002, men hver gang har avdøde Derricks foreldre motsatt seg forespørselen.

Foreldrene har også jobbet aktivt for å innføre lovendringer for prøveløslatelse, og har blant annet ønsket at tidsrommet mellom hver søknad utvides fra to år til fem.

Mobbeoffer

Når man vurderer søknader om prøveløslatelse, vil justismyndighetene i tilleg til å høre på uttalelser fra offerets familie, også vurdere den dømtes straffehistorikk, oppførsel i fengselet, hvilken fare de utgjør for offentligheten og mulighetene for å bidra til samfunnet. På tolvte forsøk har altså myndighetene bestemt seg for at Smith kan få prøve seg som en fri mann.

Smith har tidligere uttalt at han ofte var sint som tenåring, fordi han gjennom flere år hadde blitt mobbet av sin egen far, søsken og klassekamerater. Dette skal ha drevet ham til drapet på fire år gamle Derrick.

– Han fortjente ikke noe av det jeg gjorde mot ham, ingen fortjener å bli utsatt for den type vold, sa Smith i 2014.

– Det jeg gjorde mot ham var brutalt.