Dømt til livstid på torsdag – nå kjemper han for livet

Den drapsdømte milliardærarvingen Robert Durst kjemper for livet etter koronasmitte.

Torsdag ble Robert Durst dømt til livstid i fengsel for drapet på sin nære venn Susan Berman i 2000. Milliardærarvingens forsvarer, Dick DeGuerin, sier Durst var i «veldig dårlig form» da dommen ble lest opp.

Nå kjemper den drapsdømte 78-åringen for livet. Durst har testet positivt for koronaviruset og får respiratorbehandling, sier advokaten til Los Angeles Times.

– Han slet med å puste og det var vanskelig å kommunisere med ham, sier forsvaren om Dursts tilstand i rettssalen.

– Tilstanden hans var verre enn jeg noensinne har sett tidligere, og jeg var veldig bekymret, legger DeGuerin til.

Det er ikke kjent når eller hvordan Durst pådro seg koronasmitte. Los Angeles Times påpeker at det var trangt om plassen under torsdagens domsavsigelse, men kjenner ikke til om noen av de fremmøtte var smittet av viruset.

78-åringens sviktende helse var gjentatte ganger et tema under rettssaken. Da juryen fant Durst skyldig i drapet, var det uten hovedpersonen tilstede, ettersom han hadde vært i nærkontakt med en som testet positivt for koronaviruset. Han ble også innlagt på sykehus i juni av ukjente årsaker.

De gangene Durst faktisk kunne stille i retten, var det i rullestol. Forsvarerne hans forsøkte å få rettssaken forkastet, og hevdet han var for syk til å kunne vitne i sitt eget forsvar.