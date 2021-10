Poker-NM: Marius Smaaberg er Norgesmester – 1,1 millioner kroner.

Nederst i saken finner du de øvrige vinnerne av søndagens NM-turneringer

Den glade amatør



– Det er nesten sånn at jeg ikke tror det er sant. Jeg føler jeg er i en drøm, sier den ferske norgesmesteren.

Marius Smaaberg starter dagen som den på finalebordet med færrest sjettonger men jobbet seg stadig inn og fikk seg spiller etter spiller ryke ut. Etter åtte timers spill var åtte blitt til tre, og da Håkon Kveseth røk på tredjeplass var det duket for en duell mellom Smaaberg og Christian Arstad, 33-åringen som ble nummer to i 2019.



– Jeg kom inn i heads-up med en liten fordel, og da han doblet tidlig var det litt tilløp til nervøsitet. Han er jo en jævlig god spiller, og det er umulig å lese hva han har, sier Smaaberg om sin finale-konkurrent.

50-åringen fra Flatteby er klar på at dette er han desidert største triumf som poker-spiller. Smaabergs tidligere bestenotering i NM er nemlig en 161. plass. På besøk i TV 2s studio tidligere på dagen kalte han seg selv for en «glad amatør».



– Har du noen tanker om hva 1,1 millioner kroner kan brukes til?



– Jeg har lovet hun jeg bor med at jeg skulle gi henne en bunad om det gikk veien. Så da blir det bunad til deg, Helle, sier en storfornøyd norgesmester i seiersintervjuet med TV 2.







Full fart fra start

Finalebordet i årets Main Event leveret topp underholdning. På de to første timene forsvant fire spillere. Endre Øren og Jostein Munz var de to første som måtte forlate finalen, før det smalt ordentlig på Gardermoen:

Først gikk Bjarte Verpeide i null, før storfavoritt Robert Kaggerud slo følge på neste hånd.



– Jeg er nesten målløs jeg nå. Robert Kaggerud kom til finalebordet som chip-leader, og hånden etter at vi mister Verpeide så forsvinner også tredobbelt norgesmester Kaggerud, sier en TV 2s kommentator Stig Moen.

De fire resterende spillerne satt med solide stacker, og lenge var det ingen som klarte å kutte nevneverdig ned på motstandernes beholdning. Men så mistet Kasper Wurtz mye til Arstad - og måtte et par hender senere gå all-in for å overleve.



– Jeg er først og fremst lykkelig. Det har vært en lang turnering, og jeg har kost meg veldig. Jeg har vært mye short, og tenkt at jeg må spille hver hånd som om det var min siste, gliser dansken som bor i Florø.

Kasper Wurtz i midten endte som nummer fire i Main Event Foto: Odd Arne Hartvigsen



De to første ut

I sin første ordentlige turnering ble det en hederlig syvendeplass på Jostein Munz. 30-åringen som til daglig jobber som IT-utvikler slår følge med Endre Øren, som var førstemann ut av finalebordet.

Slik fordeles premiepengene på finalebordet:

1. 1.100.000 kr - Marius Smaaberg

2. 770.000kr - Christian Arstad

3. 485.000 kr - Håkon Kveseth

4. 340.000 kr - Kasper Wurtz

5. 270.000 kr - Robert Kaggerud

6. 200.000 kr - Bjarte Verpeide

7. 155.000 kr - Jostein Munz

8. 110.000 kr - Endre Øren

Dette var finalebordet:



Det var stor variasjon i erfaring blant årets finalister. Blant gutta som skulle duellere om å bli den første norgesmesteren siden 2019 finner vi alt fra profesjonelle pokerspillere, til debutanter som har imponert:

Øverste rekke, fra venstre: Marius Smaaberg, Kasper Wurtz, Håkon Kveseth, Bjarte Verpeide, Jostein Munz, Endre Øren

Nederst, fra venstre : Robert Kaggerud, Christian Arstad Foto: Brage Titlestad

Christian Arstad

Startet med 29.675.000

Alder: 33

Kommer fra: Født i Bardufoss, bosatt i Oslo.

Yrke: Semiprofesjonell poker-spiller og twitch-streamer.

Meritter: 2. plass under Poker-NM i Dublin i 2019.

Jostein Munz

Startet med 13.450.000

Alder: 30 år.

Kommer fra: Oslo.

Yrke: IT-utvikler.

Meritter: deltar i sin første ordentlige turnering.

Bjarte Verpeide

Startet med 20.400.000

Alder: 33 år.

Kommer fra: Nordfjordeid.

Yrke: Bioingeniør ved Nordfjordeid Sykehus.

Meritter: deltar i NM for første gang, har tatt førsteplasser i flere internett-turneringer.

Endre Øren

Startet med 11.805.000

Alder: 23 år

Kommer fra: Øvre Årdal

Yrke: Student

Beste resultat: Gjør sin beste turnering i år.

Marius Smaaberg

Starter med 7.075.000

Alder: 50 år

Kommer fra: Flatteby i Enebakk, vokst opp på Langhus.

Yrke: Jobber som prosjektleder innen fuktteknikk

Meritter: Deltar i sitt tredje NM. Havnet blant pengepremiene i 2015.





Robert Kaggerud

Chip-leader, startet med 30.600.000

Alder: 33 år

Kommer fra: Mosjøen.

Yrke: Profesjonell poker-spiller.

Meritter: Trippel norgesmester.

Kasper Wurtz

Startet med 28.800.000

Alder: 47 år

Kommer fra: Skive i Danmark, bor i Florø.

Yrke: Driver et malerfirma.

Meritter: Fjerdeplass i European Poker Tour, København 2008.

Håkon Kveseth

Startet med 22.400.000

Alder: 28

Kommer fra: Hamar.

Yrke: Lærer på Ringebu folkehøgskole.

Meritter: Har tre NM-gull i spydkast, håper å innkassere en NM-tittel i Poker.









Vinnere i de tre andre turneringene som ble spilt søndag:



Ladies Event



Dagens første norgesmester kom var det Vilde Fagerbakke som kunne juble for etter å ha vunnet heads-up mot sin gode venninne Tale Aaberge Nesse. Fagerbakke får med seg 83.000 kroner, mens Aaberge Nesse kan feire både 57.000 kroner og at hun er best i familien: lillesøster Tone Damli har en tredjeplass fra NM i Dublin i 2015 som beste resultat.



Highroller



Joachim Haraldstad gikk seirende ut av sin duell med Vegard Melgalvis, og er med det 500.000 kroner rikere.