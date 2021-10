Tone Damli reddet av storesøster: – Jeg er evig takknemlig

Se Poker-NM, siste dag, fra kl. 13.00 på TV 2 Sport 1 og Play



Både Tone Damli og storesøster Tale Aaberge Nesse var blant de som stilte til start i årets Ladies Event på Gardemoen. I ettertid er nok lillesøster glad for det, for da feltet var kuttet ned til 24 spillere, ble det et ordentlig nervedrama:

En 24. plass under årets Ladies Event betyr nemlig at spilleren havner i «bobla», og blir siste person som reiser hjem uten premiepenger.



På bordet ved siden av en svært sjetong-fattig Tone tvang Tale en annen spiller til å gå all-inn, og med en vinnende hånd sikret hun at lillesøsteren ikke reiser tomhendt hjem fra Gardermoen.

– Jeg er evig takknemlig for at søsteren min er med i den konkurransen. Nå vant jeg penger, og Tale er kruttsterk, sier Tone Damli.

Søsteren, som sitter på nabobordet, snur seg mot artisten og venter på å få skryt.

– Hvem var det som gjorde at du tjente penger?

– Det var deg! svarer hun storesøsteren sin.

– Jeg heier på deg Tone, bare så du vet det, sier hun tilbake.

– Såpass må det være når du er storesøster.

Tone Damli forsvant ut like etter på 23. plass og får med seg 5.000 kroner. Det gir hun søsteren æren for.

– Jeg skryter uhemmet av henne. Er det ei jeg unner å få en bra plassering i en turnering, så er det Tale. Hun er en habil pokerspiller, men mangler de gode plasseringene.

Tale Aaberge Nesse er med blant de ni på søndagens finalebord, og leder feltet med 1,4 millioner i stacken. Førstepremien i Ladies Event er på 83.000 kroner.

– Nå har hun spilt dritbra og mye mer konservativt enn hun pleier. Jeg er ikke så opptatt av meg selv, jeg heier mest på Tale, sier Tone Damli.