Svensk politi aksjonerte mot gruppe i «Squid Game»-kostymer

Meldingen kom inn til politiet fra et vekterfirma like etter klokken 21.30 lørdag kveld.

– De hadde sett folk i kjeledresser med våpenlignende gjenstander på plattformen. Vi kunne ikke ta noen sjanser, sier Carina Skaderlind ved politiets regionsentral til Aftonbladet.

Da politiet ankom Mariatorget T-banestasjon fant de tre personer i røde kjeledresser, tilsvarende de man ser i den uhyre populære (og voldelige) Netflix-serien «Squid Game». To av personene hadde også plastvåpen.

– Vi rykket ut raskt, særlig i disse tider. De tre utkledde personene hadde selvskap av en fjerde som ikke var utkledd, men overstadig beruset, sier Skagerlind.

Hun kan ikke si hvor gamle den utkledde gjengen var, og bekrefter at de ikke blir anmeldt. Politiet er likevel oppgitt over «Squid Game»-stuntet, og frykter nå at de står overfor en ny trend.

– Vi vil ikke ha en gjentakelse av skumle klovner-hysteriet. La oss håpe dette ikke blir det neste, vi har andre ting å gjøre, sier en oppgitt Skagerlind.

Hun mener de tragiske hendelsene på Kongsberg gjør «Squid Game-påfunnet ekstra lite gjennomtenkt.

– Du kan også utsette deg selv for fare ved å gå rundt med plastvåpen. Og med det som skjedde i Norge friskt i minne, må du tenke på dine medmennesker, oppfordrer hun.