– Det var noen år der vi ikke hilste på hverandre

Johannes Thingnes Bø (28) og Sturla Holm Lægreid (24)var nummer én og to i verden sist sesong. Stryningen vant verdenscupen sammenlagt med et nødskrik foran kometen fra Bærum, mens 24-åringen dro hjem fra Pokljuka i februar som VM-konge med tre gull.

Men selv om de går inn i OL-sesongen som hverandres største rival, er forholdet av en helt annen karakter enn da Thingnes Bø knivet med Martin Fourcade om skiskyttertronen.

– Jeg har fått oppleve begge deler, sier stryningen på spørsmål om hva slags relasjon han har hatt til sine argeste konkurrenter.

DEN NYE SUPERDUELLEN: Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Med Fourcade var det noen år der vi ikke hilste på hverandre engang. Da vi sto på pallen sammen var det så vidt vi sa «gratulerer». På innskyting, eller da vi møttes i gangene på hotellet, var det tørr stemning. Med Sturla er det motsatt. Det er jeg veldig glad for, og det er spesielt viktig i et lag, sier Thingnes Bø.

I boka «Brødrekraften» omtaler også Fourcade seg om hvordan han opplevde forholdet til den yngste av skiskytterbrødrene.

«Da jeg trodde at jeg hadde lagt en Bø bak meg, kom det en annen. Lillebroren hans, Johannes. Han skulle ta fullstendig knekken på meg. Johannes fikk meg til å strekke meg så langt jeg kunne. Og til slutt slet han meg ut fullstendig.

ERKERIVALER: Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø. Foto: Lehtikuva

Jeg har hatt et godt forhold til Tarjei helt siden junior-VM i 2007. Jeg fikk aldri det samme forholdet med Johannes, kanskje fordi han er yngre. Og kanskje fordi jeg hadde så stor respekt for ham som utøver. Du blir ikke kamerat med din største rival. Jeg heier på Tarjei. Men hvis jeg skulle satt pengene mine på hvem som vinner OL-gull i 2022, så er det Johannes. Min nemesis. Min erkerival.»

BLE KJØRT I SENK: Martin Fourcade gikk på en smell i forsøket på å holde tritt med sin norske nemesis. Foto: Tt News Agency

Fikk stor respekt for Lægreid

Første sesongen uten Fourcade forventet mange at Thingnes Bø nærmest ville få boltre seg i front. Men skremmeskuddet fra Holm Lægreid kom allerede i sesongens første renn, som han vant sensasjonelt.

Og da sesongen var over hadde han stått øverst på pallen sju ganger, mot Thingnes Bø sine fire førsteplasser.

Når TV 2 i forrige uke arrangerte en uhøytidelig verbal «revolverduell» mellom de to i italienske Lavazé, ansikt mot ansikt som under en bokseinnveiing, sleit Thingnes Bø og Holm Lægreid med å holde maska.

– Sturla, hva er svakheten til Johannes?

– Han tenker for mye. Og han endrer for mye på børsa si.

– Johannes, hva er svakheten til Sturla?

– Når det drar seg til på en sisterunde med flere folk.

– He-he, det er helt sant, repliserer Holm Lægreid.

Vant respekten til Thingnes Bø

I verdenscupen sammenlagt ble det ikke avgjort før på siste skyting i vinterens siste renn. Thingnes Bø vant med 1052 poeng mot 1039 for Holm Lægreid.

– Jeg visste at jeg ville bli veldig skuffet hvis jeg kom i mål og Sturla sto der jublende. Da jeg kom først i mål ville jeg egentlig bare ta ham imot, og la ham få roe seg litt. Men han møtte meg med et smil og gratulerte meg med en god sesong. Han tok det så rolig. Da tenkte jeg bare «for en skalle han må ha, for en lagkamerat og venn». For det krever sin mann å ta det på den måten. Jeg skjønte fort at han ikke var stresset over at han ikke klarte det nå, og at han har trua på at han kan klare det i framtida. For han vet med seg selv at en eller annen dag vil det gå. Jeg fikk veldig stor respekt for Sturla i det øyeblikket, roser Thingnes Bø.

FEIRET VILT: Johannes Thingnes Bø avgjorde verdenscupen sammenlagt i det aller siste rennet og henviste Sturla Holm Lægreid til annenplass. Foto: Anders Wiklund/tt

Holm Lægreid insisterer på at han ikke kjente et snev av skuffelse.

– Jeg var egentlig fornøyd med sesongen allerede etter det første løpet. Jeg klarte å ta seks nye seirer, to av dem VM-gull, så det er klart jeg var fornøyd da jeg gikk i mål i det siste rennet. Jeg skulle bare kose meg, og fikk kule dueller mot Johannes, som jeg lærte masse av. Det at jeg ikke tok den store kula gjorde egentlig ikke så mye. Jeg hadde så masse annet å glede meg over, sier han.

– Sturla er yngre enn meg, så det er fint at jeg kan vinne litt etter at Fourcade sluttet. Og så kan du ta over framover. Nei, du kan begynne litt før jeg slutter, sier Thingnes Bø vendt mot lagkameraten og ler.

Følger hverandre som skygger

Men harmoni og vennskapelig sjargong til tross: med en drøy måned igjen til sesongstart virker begge å ha et ekstra øye til hva den andre gjør på trening.

SUPERSESONG: Holm Lægreid ble den store VM-kongen med to individuelle gull, samt ett stafettgull. Foto: Darko Bandic

– Formen min er bra om dagen, så det er bare å legge seg i front. Men Sturla henger på. Hver gang jeg har snudd meg på de første øktene her i Lavazé, har Sturla ligget i ryggen min. Han har bitt seg fast, sier Thingnes Bø.

– Skal jeg slå han fyren her jeg trene, smiler Holm Lægreid.

Og legger til:

– Johannes kan gå fort uten at det koster noe. Det er ganske sjukt. Når vi går langturer opp bakken her, går vi rolig, ser på pulsklokka og tenker «dette er hardt nok». Og så ser vi Johannes og hører bare «svooosj». Han går forbi og bare peiser på. Det ser ut som det han driver med ikke koster krefter. Det misunner jeg ham, sånn vil jeg også føle det, sier Holm Lægreid.