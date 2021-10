Molde på topp etter seier over Tromsø

Molde måtte slite mer enn de hadde ventet mot Tromsø, men vant til slutt 3-0 i Eliteserien lørdag. Det gjør at Erling Moes menn inntar tabelltoppen.

På en regntung gressmatte i Molde hadde Tromsø håp om å gjøre livet surt for gulljagende moldensere. Hjemmelaget, med toppscorer Ohi Omoijuanfo i spissen, skapte sjanse på sjanse, men med dårlig uttelling.

Stabæk neste

Målet til venstreback Kristoffer Haugen ti minutter før pause var derfor kjærkomment. Det medga Haugen i intervju med Discovery i pausen.

– Vi trengte det. Vi har stanget mot en vegg hele omgangen, så det var godt å få det målet. Forhåpentligvis gjør det at de må litt opp og presse høyere så vi får litt mer rom, sa Haugen.

Tromsø ymtet seg litt mer frampå etter hvilen, men med drøyt ti minutter igjen av kampen gjorde Ola Brynhildsen det meste selv da han la på til 2-0. Få minutter senere sørget Martin Bjørnbak for 3-0 og tre poeng for Molde. Dermed leder de tabellen før Bodø/Glimt spiller mot Sarpsborg søndag.

Både Molde og Tromsø skal spille mot dumpekandidater neste serierunde. Molde skal til Bærum for å spille mot Stabæk, mens Tromsø tar imot bunnlaget Mjøndalen hjemme på Alfheim.

Rødt kort og drama da Lillestrøm og Kristiansund spilte uavgjort

Både Lillestrøm og Kristiansund tapte poeng i kampen om medaljene i Eliteserien i en fartsfylt, men målløs kamp på Åråsen lørdag kveld.

Det ble spesielt underholdende 1. omgang hvor det var bortelaget som hadde flest gode muligheter. Lillestrøm var litt mer forsiktige framover, mens lagets storscorer Thomas Lehne Olsen lå derimot hele tiden og jaktet muligheter.

Kristiansund sto også høyt, og Lillestrøm fikk store rom å jobbe i. Kampbildet endret seg noe etter hvilen. Hjemmelaget hadde ballen mye på Kristiansunds banehalvdel og presset på for å få den forløsende scoringen. Det endte hele tiden med at KBK-forsvaret og målvakt Sean McDermott fikk slått unna.

KBK-målvakten McDermott fikk en smell i ansiktet, og man brukte flere minutter på å få ham kampklar igjen. Han var god å ha da innbytter Ulrik Mathisens skudd fra god posisjon ble reddet.

Han fikk også en hånd på et skudd fra Magnus Knudsen i overtiden. Like før slutt fikk Lillestrøms Igoh Ogbu rødt kort for å ha slått til en motstander inne i feltet.

Etter ett poeng til hvert av lagene holder Kristiansund tredjeplassen med 39 poeng, mens Lillestrøm er nummer fem med 35 poeng.

