Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Navnet frigis i samråd med familie.

Det var fredag ettermiddag at nødetatene rykket ut til en båtulykke ved Feøy i Karmøy. En båt med to personer hadde gått ned, og politiet opplyste etter kort tid at en mann mistet livet.