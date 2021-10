– Fortsetter det sånn her, vet vi hvordan mekanismene er

Leicester - Manchester United 4-2

Med ett poeng på de tre siste Premier League for Manchester United øker presset på manager Ole Gunnar Solskjær.

Lørdag gikk Manchester United på et 2-4-tap for Leicester på bortebane. Laget er nummer fem i Premier League, har røket ut av Ligacupen og har kommet skjevt ut i Champions League med tre poeng på to kamper.

– Med prestasjoner som dette her, hva gjør det med gutta i garderoben? spør TV 2s fotballekspert Morten Langli i Premier League-studio, før han fortsetter:

– Det sitter superstjerner der som snakker sammen. Hvis Paul Pogba, Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo danner en allianse og finner ut at nordmannen ikke er riktig mann, lever han superfarlig.

Langli påpeker at store navn som Antonio Conte og Zinédine Zidane er ledige på markedet etter å ha forlatt henholdsvis Inter og Real Madrid tidligere i år.

– Fortsetter det sånn her, vet vi hvordan mekanismene i fotball er. Manchester United er en av verdens største klubber med noen av de største stjernene. De har omtrent hatt fritt overgangsbudsjett, men de spiller så elendig fotball kveld etter kveld. Det varer ikke evig. Da kommer det endringer før eller siden.

Ifølge The Athletic sitter Solskjær helt trygt i Manchester United. 48-åringen signerte nylig en kontrakt frem til sommeren 2024 med opsjon på ytterligere ett år, og han skal fortsatt ha ledelsens støtte.

ARBEIDSLEDIGE: Zinédine Zidane (t.v.) og Antonio Conte trakk seg fra henholdsvis Real Madrid og Inter etter forrige sesong. Foto: Rebecca Cook / Reuters

Matic til TV 2: – Vi stoler på ham

På TV 2s spørsmål om Solskjær er rett mann til å snu dette for Manchester United, svarer midtbanespiller Nemanja Matic dette:

– Han er en stor manager og person. Vi stoler på ham og det han gjør. Vi må se hva vi kan gjøre i fremtiden. Vi spillere må gjøre vår jobb, være fokuserte i hver eneste treningsøkt, i hver eneste kamp. Så får vi se, sier Matic.

– Vi er skuffet. Vi ønsker oss mer. Vi vet at vi er nødt til å gjøre det bedre enn dette. Men dette er tiden for å stå sammen, sier serberen.

Solskjær mente laget hans slapp inn altfor enkle mål og leverte under pari.

– Vi har tapt for mange poeng, og dette må vi ta tak i, sier kristiansunderen.

Harry Maguire ble kastet rett inn på laget etter nettopp å ha kommet tilbake etter en leggskade. Midtstopperen rotet bort ballen det første baklengsmålet.

– Jeg valgte et lag, og Harry viste ingen tegn til hva han har vært gjennom. Jeg strekker hånda opp i været når det ikke fungerer, og noen ganger gjør det ikke det. Når vi slipper inn fire så har jeg nok gjort et par dårlige valg, sier Solskjær.

– Totalt ubalansert lag

Morten Langli mener Manchester United har fått godt betalt i mange kamper denne sesongen og at det derfor kunne sett enda verre ut poengmessig.

Han mener Manchester United blant annet hadde griseflaks som kom fra hjemmemøtet med Villarreal med tre poeng. Den kom etter at Manchester United hadde åpnet Champions League med nederlag mot Young Boys.

– I dag var det en ny elendig prestasjon. De har hentet inn superstjerner til klubben, men laget fungerer overhodet ikke, sier Langli.

TV 2s fotballekspert mener Solskjær setter opp et «totalt ubalansert lag».

– Det er litt den samme utfordringen som Paris Saint-Germain har nå. Hvordan sette opp laget som skal gi balanse og samtidig bruke Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo og Paul Pogba. Det er tre superstjerner, men så skal de ha to offensive spillere i tillegg blant Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Greenwood og Anthony Martial utpå der i tillegg, sier Langli.

Langli mener midtbanen trenger bedre balanse og mer frekvens.

– For eksempel med Scott McTominay som anker og Fred og Paul Pogba som indreløpere. Få frekvens, for alle lag i Premier League spiller gjennom dem. Manchester United er på nivå med Wolverhampton, West Ham, Aston Villa og Southampton. De går ikke ut og dominerer en eneste kamp, sier han.

Solskjær varsler at trenerteamet må sette seg ned og analysere kampen.

– For å vinne fotballkamper må man ha et defensivt tankesett for å stoppe spillet deres. Vi klarte ikke å vinne nok baller, og det er noe vi har vært veldig gode på. Det var ikke tilfellet i dag, sier Manchester United-manageren.