HamKam herjer, mens Start sliter: – Det er som forventet og fortjent

HamKam og Kjetil Rekdal tok et langt steg mot opprykk til Eliteserien. Samtidig slet Start seg til uavgjort mot Stjørdals/Blink.

HamKam - KFUM Oslo 3-0

Det tok nesten en hel kamp før serieleder HamKam fant nettmaskene, men det endte med en komfortabel 3-0-seier mot KFUM Oslo. Kjetil Rekdals mannskap er dermed oppe på 52 poeng, og har åtte poeng til kvalikkplass.

– Vi møter et bra lag som hadde gjort hjemmeleksen. Det tok sin tid, men utover ble det et større og større overtak, sier Rekdal til TV 2.

Mens HamKam snuser på en plass i Eliteserien neste sesong, sliter Rekdals gamleklubb voldsomt. Start berget så vidt 2-2 mot Stjørdals/Blink, og er bare fire poeng over nedrykksstreken.

Rekdal er ikke overrasket over at HamKam herjer, mens gamleklubben sliter.

– Det er vel som forventet og fortjent, sier Rekdal.

– Kan du utdype?

– Jeg trenger ikke å utdype det, det er godt nok svar, sier Rekdal.

Planlegger for Eliteserien

"Reka" er mer interessert i å snakke om eget lag. Da han tok over treneransvaret i fjor, slet klubben fra Hamar i bunnen av Obosligaen. Nå er alt snudd.

– Den største forskjellen er hvordan vi forsvarer og angriper oss. Nå må må planlegge for to ting. Vi vil gå for det Eliteserien. Men det er 21 poeng og spille om, og mye kan endre seg.

Suksessen merkes i byen. De drøye 2000 personene som har tegnet seg som «Kamerat» med klubben, hadde fått gratis adgang til kampen. Klubben hadde også satt opp to busser fra Oslo for sine støttespillere som har flyttet til hovedstaden. Det var 4219 frammøtte på Briskeby.

– Det er i takt med resultatene våre, men så må vi også by på oss selv, sier Rekdal.

– HamKam er en liten klubb, men det går oppover. Vi må ha en grunnmur så ikke skal rakne.

Sene scoringer

Det skulle gå 78 minutter før hjemmepublikum endelig skulle få noe å juble for. Kristian Eriksen fikk ballen inne i feltet og sendte ballen inn i hjørnet. Tre minutter senere var samme mann igjen framme og økte til 2-0 fra kort hold. Det var hans ellevte mål denne sesongen.

Jonas Enkerud kunne scoret 3-0 på straffe i sluttminuttene, men satte ballen i tverrliggeren. Han var likevel framme minuttet etter et frispark og ordnet en fortjent seier til slutt. HamKam leder nå med ni poeng ned til Aalesund på tredjeplass. Jerv på andreplassen har sju poeng opp med sju runder igjen.