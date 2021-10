Bjørg (88) har mistet fem naboer: – Alt er uvirkelig og vondt

KONGSBERG (TV 2): For Bjørg Judith Torjussen (88) er det vondt å tenke på at fem av hennes naboer ble brutalt drept.

Det har nå gått fire dager siden 37 år gamle Espen Andersen Bråthen gikk til angrep på tilfeldige ofre i et boligområde på Kongsberg.

Drapene skjedde i og ved adresser i Hyttegata.

Lørdag gikk politiet ut med at det var Andrea Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78), Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75) som ble drept.

Igjen sitter sønderknuste naboer, venner og familie.

– Alt er så vondt

Blant dem er 88 år gamle Bjørg Judith Torjussen. Hun bor like ved et av åstedene, og kjente både drepte Hanne Englund og Gun Marith Madsen godt.

– Jeg har det ikke godt, rett og slett. Alt er så uvirkelig og så vondt, så jeg begynner bare å gråte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det, for jeg kjente jo disse damene, sier hun til TV 2.

Drepte Hanne Englund hadde sitt eget verksted og et utsalg i bakgården hvor hun bodde.

– Det var innmari fint, og veldig hyggelig der inne, sier Torjussen.

– Hadde avtalt å passe på hverandre

Torjussen forteller videre at hun visste at de drepte Englund og Andrea Meyer var venner.

– Jeg hørte noen si at de hadde avtalt å passe på hverandre, også går det så gærent. Det er vanskelig å ta innover seg hva som skjer nå.

88-åringen minnes Englund som en hyggelig og grei dame.

– Da jeg mistet mannen min for fem år siden, kom hun med en nydelig blomsterbukett og vi satt på kjøkkenet og pratet. Jeg var veldig utafor, så etter hvert fikk jeg en tegnebok av henne, sier hun.

GAVE: Denne tegneboka fikk 88-åringen i gave fra drepte Hanne Englund. Foto: Truls Aagedal / TV 2

78 år gamle Gun Marith Madsen var en ivrig organist, forteller Torjussen.

– Hun var også en veldig flink kunster. Madsen var en bestemt dame, men når du ble kjent med henne så var hun veldig hyggelig.

Satt hjemme alene

Til vanlig er Hyttegata et stille og rolig nabolag. Men på onsdag ble alt snudd på hodet.

88-åringen var selv hjemme da angrepene skjedde.

– Jeg satt hjemme alene og så på TV da det skjedde. Plutselig begynte det å komme folk og biler utenfor, og jeg hørte det hadde skjedd på en spesiell adresse.

NÆRMESTE NABO: Torjussen bor rett over gata hvor flere av ofrene ble drept. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Går ikke an

Da klokken var halv syv, var politioppbudet stort utenfor leiligheten til 88-åringen.

– Så begynte det å ringe noe voldsomt på døra mi, så voldsomt som jeg aldri før har hørt det. Da sa de at det hadde skjedd noe veldig alvorlig, forteller hun.

Klokken 18.48 ble Espen Andersen Bråthen pågrepet. Politiet tror at han i løpet av en halvtimes tid drepte fem personer.

UTSIKT: Fra vinduet sitt kan 88-åringen se at flere har lagt ned blomster og tent lys. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg fatter ikke at fem mennesker som bodde rett over meg er borte. Det går ikke an å ta innover seg, sier Torjussen gråtkvalt.