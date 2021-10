Tidligere Delta-sjef tar politiet i forsvar: – De handlet korrekt

KONGSBERG (TV 2): Anders Snortheimsmoen sto selv i stormen etter 22. juli. Han mener at kritikken som politiet i Kongsberg utsettes for, ligner på det som skjedde i kjølvannet av terrorangrepet på Utøya. Nå etterlyser han generell bevæpning av norsk politi.

– Jeg tenker at etterpåklokskap er en egen vitenskap, sier Anders Snortheimsmoen til TV 2.

I mange år ledet han politiets fremste operative styrke, Beredskapstroppen. Avdelingens jobb er å håndtere de farligste og mest krevende oppdragene politiet står overfor.

I 2011 fikk politiet massiv kritikk for at de ikke kom seg raskere over på Utøya for å stoppe gjerningsmannen.

Nå utsettes politiet igjen for kritiske spørsmål etter drapene i Kongsberg.

Den første patruljen konfronterte gjerningsmannen, Espen Andersen Bråthen (37), men mistet ham deretter av syne.

Det fikk fatale konsekvenser.

Kritiske minutter

Klokken 18.12 onsdag kveld fikk politiet den første meldingen om at en person skjøt på folk med pil og bue på eller ved Coop Extra i Kongsberg.

I den forbindelse fikk patruljen beskjed om å bevæpne seg. Fem minutter senere, klokken 18.17, ble oppdraget definert som en PLIVO-hendelse.

PLIVO står for pågående, livstruende vold og innebærer at politiet så raskt som mulig skal ta seg inn til gjerningsmannen, påkalle hans oppmerksomhet og få kontroll på ham med de midler som er tilgjengelig, noe som kan innebære at de må løsne skudd.

Mindre enn et minutt etter at politiet erklærte PLIVO, møtte patruljen på Bråthen inne på Coop Extra. Han skal ha avfyrt to piler mot de bevæpnede politifolkene, som ikke selv opplevde at de var i posisjon til å skyte tilbake.

ÅSTED: Inne i denne butikken møtte politiet gjerningsmannen første gang. Foto: Frode Sunde / TV 2

Så er det noe uklart hva som skjedde videre, men på et tidspunkt kom en tredje politibetjent iført verneutstyr til stedet, noe de to første ikke hadde fordi de gikk til aksjon umiddelbart.

I dette tidsrommet rakk Bråthen å ta seg ut en bakdør før han satte kursen mot Hyttegata og drepte flere personer.

Mener de handlet rett

Snortheimsmoen mener at den første patruljen gjorde alt rett, slik hendelsesforløpet er beskrevet.

– De handlet helt i henhold til det som er korrekt, fordi de gikk rett inn for å konfrontere gjerningsmannen, sier den tidligere polititoppen og fortsetter:

– Men enhver butikk er uoversiktlig, og man kan lett se for seg utfordringene. Jeg er sikker på at de hadde avfyrt et skudd dersom de hadde hatt mulighet til det. Samtidig er det alltid en fare ved å skyte på en slik plass fordi det kan ramme andre.

Han tror at patruljen inne i butikken avventet situasjonen for å se om de hadde låst gjerningsmannen i et hjørne.

– Det er ikke sånn at PLIVO innebærer at man skal hive sikkerheten over bord. Å stupe inn i en situasjon og bli drept når du er politibetjent, er ikke å gjøre jobben sin.

VIL IKKE KRITISERE: Anders Snortheimsmoen mener kritikken politiet nå opplever, minner om kritikken etter 22. juli. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Men skal man under noen omstendighet slippe gjerningsmannen av syne når det pågår livstruende vold?

– Du kan gjerne si at man ikke skal slippe målet av syne, men det er ikke alltid du som bestemmer. Er vedkommende kjapp, og han i tillegg har omgivelsene på sin side, kan man komme seg i skjul og dekning, sier Snortheimsmoen.

Minner om 22. juli-kritikken

Han sier at kritikken mot politiet bærer preg av at man ser mer på hendelsen og det tragiske utfallet enn man gjør på den konkrete situasjonen patruljen sto i.

– Minner dette deg om kritikken etter 22. juli?

– Ja, det gjør det, fordi det er de samme mekanismene som settes i gang. Vi har mye fokus på hva som kan ha vært feil i stedet for å se på helhetsbildet og det til enhver tid eksisterende situasjonsbildet i et oppdrag.

Snortheimsmoen spør seg hva som hadde skjedd hvis politiet skjøt og drepte en mann med pil og bue inne i en matbutikk.

– Hva hadde overskriften blitt da? «Politiet skyter mann med pil og bue», svarer han på sitt eget spørsmål, og fortsetter:

– Man står i veldig vanskelige dilemmaer, og nesten uansett hva man gjør, kan man få kritikk fra den ene eller den andre. Jeg stiller opp for å få frem hvor krevende disse situasjonene er, sier Snortheimsmoen.

Vil ha generell bevæpning

Han mener at norsk politi bør være permanent bevæpnet.

– Slik utviklingen har vært i samfunnet, med alle voldshendelsene vi har sett, synes jeg det er på tide.

Han mener det er mye læring i å ha våpenet med seg til enhver tid.

– Ta hendelsene i Kongsberg som eksempel. Der kjørte antagelig patruljen stille og rolig da de fikk beskjed om å bevæpne seg. Deretter blir det til en PLIVO. Med andre ord er det en eskalerende situasjon, noe jeg tror at gjør det vanskeligere for dem å forberede seg enn om de hadde hatt våpenet på seg da den første meldingen kom, sier Snortheimsmoen.

Han etterlyser generelt bedre oppfølging av psykisk syke fra helsevesenet og samfunnet forøvrig, slik at alvorlige hendelser i det offentlige rom sjeldnere finner sted.

– Hvordan tror du patruljen som var involvert i oppdraget på Coop-butikken, har det nå?

– Jeg tror de finner situasjonen krevende, men jeg tror og håper at etaten tar godt vare på dem. De har vært i en ekstrem hendelse og gjort en god innsats.