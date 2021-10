Mann funnet død i Skien

En mann er funnet død på en sti i Skien, lørdag. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt.

Sør-Øst politidistrikt opplyser på Twitter at det er gjort funn av en død person ute på en sti, i et boligfelt i Skien.

– Personen er ikke identifisert. Hendelsen behandles som et mistenkelig dødsfall, står det i meldingen.

Operasjonsleder Andre Kråkenes sier til TV2 at den avdøde personen ble funnet av tilfeldig forbipasserende på en sti ved et område med småhusbebyggelse.

– Den døde har skader som gjør at vi per nå betegner det som et mistenkelig dødsfall, sier Kråkenes.

Politiet fikk meldingen klokken 15:47 og var ifølge Kråkenes på stedet noen minutter etter at de mottok den.

– Området er avsperret og folk i området blir nå avhørt, sier Kråkenes.

Sør-Øst politidistrikt skriver i en melding på Twitter at de ikke vet hvor lenge den avdøde har ligget på stedet.

Det er en nordmann

Hovedteorien er selvdrap,

Vi er i ferd med å gjøre det nå

