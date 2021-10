Smell for Solskjær og Manchester United: – Dette var langt under pari

Leicester - Manchester United 4-2

Manchester United tapte 2-4 borte for Leicester lørdag ettermiddag. Det betyr at Ole Gunnar Solskjær står med ett poeng på de siste tre ligakampene.

Presset har økt på Solskjær de siste ukene etter formsvikt i Premier League, exit i Ligacupen og tap for Young Boys i Champions League-åpningen. Det skjer etter et overgangsvindu hvor stjernespillerne Raphaël Varane, Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo ble hentet inn.

– Dette er ikke noe stort fotballag. Vi ser det uke inn og uke ut. Det er et reisende teater med superstjerner som ikke leverer på denne scenen. Ingenting fungerer, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

United-stjerne Paul Pogba var ikke nådig med eget lag.

– Vi har spilt slike kamper lenge, og vi finner ikke ut hva som er problemet. Det er dumme mål vi slipper inn. Vi må spille mer rutinert og med mer arroganse. Vi fortjente å tape i dag.

Ole Gunnar Solskjær legger heller ikke skjul på at United fortjente å tape.

– Alle de fire målene vi slipper inn er enkle. Dette var langt unna pari, sier nordmannen.

– Vi har tapt for mange poeng, og dette må vi ta tak i, legger han til.

– Vi startet med et veldig fint mål av Mason, og presset på for et nytt. Men så tabbet vi oss ut og slapp inn det første målet, noe som var skuffende. I andre omgang skapte de flere sjanser. To mål på dødball er skuffende. Vi burde aldri sluppet inn et mål ti sekunder etter at vi utlignet.

Harry Maguire ble akkurat friskmeldt i tide til kampen, men så ikke veldig komfortabel ut.

– Jeg valgte et lag, og Harry viste ingen tegn til hva han har vært gjennom. Jeg strekker hånda opp i været når det ikke fungerer, og noen ganger gjør det ikke det. Når vi slipper inn fire så har jeg nok gjort et par dårlige valg, sier Solskjær.

– Vi har mange gode spillere. Vi manglet Cavani og Fred, men vi bruker ingen unnskyldninger. Dette er et lag fullt av gode spillere, men vi har ikke levert i nærheten av godt nok.

Borterekken brutt

Det var Manchester Uniteds første bortetap i Premier League siden januar 2020. Siden den gang har Solskjærs menn gått 29 kamper uten bortetap.

BORTEREKKEN BRUTT: Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte mot Leicester lørdag ettermiddag. Foto: Mike Egerton

Neste helg skal Manchester United opp mot Liverpool på hjemmebane.

Manchester United er nummer fem med 14 poeng på åtte kamper. Det er fire poeng opp til serieleder Liverpool. Chelsea kan gå forbi Liverpool med seier over Brentford lørdag kveld.

For Leicester var det en etterlengtet opptur. Revene ligger nå på ellevteplass med elleve poeng på åtte kamper.

– Vi spilte en god kamp og var på hugget fra start. Spesielt hjemme foran egne fans ønsker vi å være på fra start. Støtten var fantastisk, selv om vi ikke har hatt en god start på sesongen. De støtter oss, og vi viste at vi kan spille god fotball. Vi må fortsette sånn som dette, sier Tielemans.

Maguire rotet det til etter drømmestart

Det startet imidlertid bra for Manchester United, for etter 19 minutters spill tok gjestene ledelsen etter et drømmetreff av Mason Greenwood. Unggutten dro seg inn fra kanten og sendte av gårde en kanonkule i stolpen og inn til 1-0 for gjestene.

Drøyt halvtimen inn i oppgjøret skulle Harry Maguire prøve å spille seg ut, men Kelechi Iheanacho vant ballen og serverte Youri Tielemans. Den belgiske midtbanespilleren sendte en fantastisk lobb i nettmaskene bak David De Gea.

Et kvarter før slutt var Tielemans nær ved å sende Leicester opp i ledelsen med sitt andre for ettermiddagen, men den tidligere Monaco-spilleren ble stoppet av David De Gea, som slo ballen i stolpen og ut.

Bare noen minutter senere kunne imidlertid Leicester-fansen juble. Etter klabb og babb i feltet havnet ballen hos Caglar Söyüncü, som satte inn 2-1-målet.

Åtte minutter før full tid kom utligningen fra innbytter Marcus Rashford, som fikk sin første kamp denne sesongen. Han ble spilt gjennom og scoret 2-2.

Leicester gikk rett i angrep etter Rashford-scoringen. ballen havnet hos Jamie Vardy inne i 16-meteren. Den energiske angriperen fikk et svært godt treff og sendte King Power Stadium til himmels igjen med et skudd i krysset.

På overtid havnet et hjørnespark hos Patson Daka på bakerste stolpe. Spissen fikk kontroll på ballen og satte inn sitt første mål i Premier League til 4-2.

