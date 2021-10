Magnus Moan (37) tar med seg tre minuspoeng til neste lørdag

Temaet for den syvende sendingen av Skal vi danse var eventyr, og det leverte kjendisene uten tvil.

Det ble alt fra sjokk-exit og tårer, til drømmeprinser og vakre kjoler, til latterkramper og nattklubbstemning. Det som derimot stjal showet, var et uventet kyss.

Måtte trekke seg

Til tross for sendingens eventyrlige tema, så startet kvelden på et trist vis. Maren Lundby entret dansegulvet på krykker, og det ble annonsert at hun dessverre måtte trekke seg.

Senere i sendingen ble det gjort klart at OL-vinneren hadde pådratt seg en belastningsskade i føttene, og måtte derfor forlate parketten sammen med dansepartner Philip Raabe (21).



Tidligere i sesongen har også influenserne Iselin Guttormsen og Anniken Jørgensen måtte trekke seg fra Skal vi danse.



Til TV 2 sier hun at hun syns det trist å måtte trekke seg fra konkurransen. Selv om Lundby ikke var å se på parketten, så fikk hun med seg hele kvelden fra sidelinjen i antrekket hun egentlig skulle danset i.

– Det var jo en blanding av følelser, det var jo fint å se på, men jeg skulle jo gjerne vært med selv, sier hun over telefon.

Lundby forklarer at særlig gruppedansen var hardt å se på ettersom hun egentlig skulle vært med selv. Hun legger til at hun setter stor pris på at Siri Avlesen-Østli (37) og Royane Harkiti (28) dedikerte gruppedansen til henne, og var glad for at det var de som gjorde det best.

– I tillegg så slo de guttene, så det gledet meg ganske mye, sier hun.

Hemmelige prosjekter fremover

Lundby forteller at det hun kommer til å savne mest med Skal vi danse er gjengen, ettersom alle har blitt gode venner av henne. Den unike opplevelsen er noe hun vil ta med seg.

Nå skal 26-åringen hjem til Lillehammer og tilbake til treningen. Hun innrømmer også at hun har fått flere spennende jobbtilbud. Hva disse er, kan hun dessverre ikke røpe enda.

Lundby forklarer videre at hun også ønsker å gi en ekstra takk til seerne som har gitt henne støtte på Skal vi danse gjennom både stemmer og fine meldinger. Hun ønsker også å gi en takk til dem som har støttet henne etter det ble kjent at hun ikke skulle delta i OL 2022.

– De har virkelig løftet meg frem, det har varmet skikkelig. Jeg har kjent på en sterk støtte fra folket, den har vært helt enorm.

– Kysset dere?!

Eventyret på dansegulvet ble tatt til nye høyder da artist Royane Harkiti og Ole Thomas Hansen (21) kysset på slutten av rumbaen.



Både publikum, programledere og de andre deltakerne ble svært overrasket, og dansen ble hyllet med stor applaus.

Dommer Merete Mørk Lingjærde (58) var nesten målløs, og spurte flere ganger om paret kysset.

En ordknapp Harkiti kom med en liten bekreftelse til kysset, og fortalte at den Pocahontas-inspirerte dansen var dedikert til dansepartneren Hansen som hun har satt stor pris på gjennom Skal vi danse-eventyret.

TV 2 har spurt Harkiti og Hansen om relasjonen deres, men de ønsker ikke gi noe kommentar enda.

Tar med seg tre minuspoeng

Ettersom Lundby måtte trekke seg var det ingen av danseparene som røk etter kveldens sending. Etter dommerpoeng og seerstemmer var lagt sammen var det programleder Siri Avlesen-Østli og Tarjei Svalastog (23), og tidligere skiløper Magnus Moan (47) og dansepartner Ewa Trela (42) som måtte i danseduell.



Avlesen-Østli og dansepartner Svalastog var paret dommerne ønsket at du skulle slippe minuspoengene, selv om de la vekt på at begge har gjort en sterk sesong så langt.



Etter seerstemmene ble det kjent at de som tar med seg tre minuspoeng til neste sending var Magnus Moan og dansepartner Ewa Trela.



