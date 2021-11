Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gjengen handler det om Volvo 164, den nye prestisjemodellen fra Gøteborg som ble lansert i 1968.

I to tiår var Volvo uten en utpreget prestisjemodell. Etter at PV60 forsvant i 1950, var det ingen Volvo å ty til for direktører og andre som skulle ha ekstra motorsterke og dyre luksusbiler. Det sikres valget for denne kjøpergruppen var Mercedes – og så var det en variert posisjon å velge fra både amerikansk, engelsk, italiensk og fransk opprinnelse.

Men altså ikke svensk, før Volvo lanserte sin nye prestisjemodell 164 på bilutstillingen i Paris i 1968.

Og her kom det virkelig en modell som traff de mest pengesterke bilkjøperne godt. I alle fall solgte Volvo litt over 146.000 slike biler fra 1969-modellen kom på markedet og til 264 overtok i 1975. Her var det ikke bare et luksuriøst interiør – bilen var første Volvo med sekssylindret motor siden 1958.

Slik så det ut på førerplassen. Foto: Volvo

160 hk

Fra starten hadde den en B30A forgassermotor med 130 hk. Ganske snart kunne kundene velge mellom flere 3,0-liters alternativer med elektronisk innsprøytning og effekt opp til 160 hk, B30E og B30F.

B30F var en av motorene med elektronisk innsprøytning. Den var tilpasset blyfri bensin, og var utstyrt med katalysator. Dette var en tilpasning til det amerikanske markedet, som stilte strenge krav til utslipp. B30F hadde en effekt på 160 hk da den kom i 1972. I 1973 – 1974 var effekten 138 hk, og i 1975 fantes to US-versjoner – en med 130 hk, og en (California) med 125 hk.

Volvo 164 hadde en særpreget og vakker front. Foto: Volvo

10 cm lenger

Volvo 164 skulle først og fremst konkurrere mot biler som Mercedes 250 og Jaguar XJ6. Den nye modellen fikk en svært positiv mottakelse, så Volvos comeback i luksusklassen var utvilsomt vellykket – svenskene hadde igjen en dugelig direktørbil å by på!

Likevel var ikke 164 noen helt ny modell. Bilen var rett og slett en kraftig oppgradert og forfinet versjon av suksessrike 140-serien. Understellet var det samme, og høyde og bredde var også uendret. Men bilen var 10 centimeter lengre, og hele fronten var ny, med skjermer, grill, støtfanger og panser, for å gi plass til de større V6-motorene.

Jeg sto på bremsen - men det var altfor sendt

Kompakt prestisjemodell

Sjefdesigner Jan Wilsgaard, som var halvt norsk, beholdt altså 140-seriens understell, og brukte fronten fra konseptbilen P358 fra 1950-årene. Dette var en stor luksusmodell med V8-motor, og med en kraftfull, vertikal grill. Dette prosjektet døde i 1960, da markedsundersøkelser indikerte at fremtidens tilhørte kompakte bilmodeller, spesielt i USA.

Med lanseringen av den vellykkede 140-serien i 1966, oppsto tanken om å plassere en rekkesekser4-karosseri. Der lå Volvos mulighet til å presentere en prestisjemodell med kompakte mål. Hos Volvo var man sikret på at det var mange som ventet å akkurat en slik bil.

Sluttresultatet ble uansett en bil alle var eneste om å være attraktiv, «pen» både inn- og utvendig.

Innbydende skinnineriør som dette kunne kundene få fra 1970. Foto: Volvo

Klimaanlegg og soltak

Noe av det som imponerte mest med Volvo 164, var det eksklusive og svært påkostede interiøret og et utstyrsnivå som virkelig var langt utover det vanlige på tiden. Her er noe av det som kunne følge med bilens originale fra fabrikken:

Klimaanlegg, automatisk varmeseter, elektrisk vindusheiser, trepunkts sikkerhetsbelter av rulletypen, soltak, servostyring, overgir, hovedlykter med viskere og spylere, skinninteriør, nakkestøtter, radio, barnesikre låser på bakdørene og mye mer. Skivebremser på alle hjul var standard utstyr. En hel del av dette utstyret var først og fremst rettet mot amerikanske kjøpere. USA var et stort og viktig merke for Volvo, og for amerikanske bilkjøpere var utstyr som klimaanlegg, elektrisk vindusheiser og soltak rene selvfølgeligheter.

Bilen som gjorde selv bomstasjoner morsomme

...viser at du har mer enn penger

At bilen stemte godt for USA-markedet, kan leses av en test i det velkjente magasinet Car and Driver i juli 1969: «Volvos plan er å stjele kjøpere fra salgshallene til Buick, Oldsmobile og Mercedes, og det er akkurat hva de gjør. Volvos nye kunder er profesjonelle typer – leger, advokater, tannleger... folk som har råd til noe annet og annerledes.»

En amerikansk annonse for 164 fra Volvo støttet opp under dette: «Luksusbilen som viser at du har mer enn penger».

Volvo 164 - prestisjemodellen som ble lansert i 1968, lignet fra siden sterkt på 144. Foto: Volvo

Tung – menn rask

Volvo 164 kom utelukkende som firedørs sedan, selv om det faktisk ble utviklet en spesiell ambulanse-prototype som var betydelig høyere og hadde lengre akselavstand enn standardmodell.

Og standard modell var 4,71 m lang og 1,73 m bred. Høyden var 1,44 m, og akselavstanden 2,70 m. Bilen veide 1.451 kilo, så den var relativt tung.

Likevel var den rask. En 164E med 160 hk gjorde unna 0-100 km/t på bare 8,7 sekunder med 4-trinns manuell girkasse, og klarte 0-160 km/t på pene 24,4 sekunder. Toppfarten var 194 km/t. Med automatgir var tilsvarende ytelser noe redusert – 0-100 gikk på 11,9 sekunder, og 0-160 på 35,2 sekunder.

