Den tøffe lille roadsteren Mazda MX-5 har vært en stor suksess i Norge. Modellen har rett og slett blitt en kult-bil, med egen klubb, og med begeistrede eiere i alle aldre og samfunnslag over hele landet.

Siden modellen så dagens lys i 1989, er det produsert mer enn én million Mazda MX-5, som dermed er tidenes klart mest solgte roadster.

Den ikoniske bilen har et design det er lett å like, og som har vært nesten uforandret gjennom de tre tiårene Mazda MX-5 har vært produsert. Bilen er breddfull av sjarm, og det veldig mange faller sterkest for, er en kjøreglede som går langt utover forholdsvis beskjedne motorer.

Slik er det også med far og sønn Gunnar og Anders Gammelsrød fra Moss. Nå har de akkurat vært på sesongavslutning for Mazda MX-5 Klubben på Østerås i Bærum.

Det er ikke lett å finne morsommere bil til denne prisen

– Da slædder den!

– Ja, kjøregleden er høy, og inngangsbilletten er rimelig, fastslår de to.

Ofte er det slik at sønn følger fars eksempel på bilvalg, men her var det motsatt, forteller Gunnar Gammelsrød:

– Ja her ble det i stedet «som sønn, så far». Det startet egentlig lille julaften 2013. Da var Anders 17, og hadde kjøpt en MX-5 av en dame fra Stavanger. Vi møttes i Kristiansand for å overta bilen, og prøvekjøringen måtte gjøres med «L» bakpå. Før vi dro av gårde, kom det fra selgeren:

– Du må slå av Traction Control-knappen – da slædder den!

Over 40n MX-5 møtte til årsavslutningen i klubben. Foto: Mazda

Topp miljø

Kjøpesummen for bilen var 150.000 kroner, og til den hadde Anders spart siden han var 16, med vask og polering av biler, og ellers det som kunne forekomme av inntektskilder. Før han fikk førerkortet som 18-åring, hadde han rukket å kjøre 96 forskjellige biler, så visse dimensjoner må det ha vært over bilpleievirksomheten!

Noe av det aller beste med Mazda MX-5 er miljøet rundt bilen, er far og sønn Gammelsrød enige om.

Ikke originalt ratt - men lekkert! Foto: Mazda

Alt må ikke være «originalt»

– Utrolig flott klubb! Mye av gleden ved å ha en MX-5, er det sosiale i klubben, med månedlige treff og jevnlige fellesturer. Her er det uformelt og trivelig, med ekte bilglede og masse entusiasme. Turene går gjerne på små veier, der det ikke er mulig å kjøre så fort. Det passer godt for MX-5 – motoren er liten, så bilen går ikke all verdens fort heller, sier de to.

Noe av det morsomme med disse bilene, er at det ikke er noe poeng at alt skal være originalt ned til minst skrue. På en MX-5 byttes det ut og ettermonteres deler og utstyr i vilden sky – og alt er greit. Anders er selv et godt eksempel på dette; han jobber for et firma som lager spenstige ratt til for eksempel Mazda MX-5.

Ellers er tekniske problemer ikke noe aktuelt tema for far og sønn.

Alltid varmt nok

– Nei, det er veldig lite feil med MX-5, og slik har det alltid vært. At det er tatt ut moderat med krefter av motorene, bidrar selvfølgelig godt til dette, sier Gunnar Gammelsrød.

Og turene går alltid med taket nede:

– Det kommer bare på når det regner, eller når vi skal gjennom Oslofjordtunnelen, forteller Gunnar.

– Bilen har et supert varmeapparat, så varmt nok er det alltid. Ja, på de varmeste sommerdagene må vi kjøre på med air condition for at det ikke skal bli for varmt i den åpne bilen, sier han.

– Se på den kule bilen, pappa!

– Hvorfor ble det MX-5 i utgangspunktet?

– Det sterkeste enkeltargumentet er at bilen er så veldig morsom å kjøre, og etter hvert har det fine klubbmiljøet blitt like viktig. Bilen gir rett og slett høy kjøreglede i rimelige hastigheter for en rimelig inngangsbillett, fastslår Anders, som startet søket etter sin første bil med å se etter toseters cabrioleter med bakhjulsdrift.

– Da fantes jo BMW Z4 og Porsche Boxster som alternativer, men disse ble for dyre som et første bilkjøp. Så dukket Mazda MX-5 opp, da pappa lånte med en slik hjem en dag – og da var det gjort, forteller han videre.

For far Gunnar var det ingen stor overraskelse at det måtte bli en spesiell bil for junior.

– Da Anders var tre år handlet pratingen om enkeltord som mamma eller pappa. Så var vi i Strømstad en tur, da det passerte en flott bil. Da kom den første hele setningen: «Se på den kule bilen der, da, pappa!»

