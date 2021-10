Haaland tilbake med et smell - scoret to for Dortmund

Etter å ha mistet landskampene med skade, var Erling Braut Haaland tilbake for Dortmund. Og selvfølgelig scoret jærbuen.

Borussia Dortmund - Mainz 3-1

Det store spørsmålet i Dortmund var om Erling Braut Haaland var klar eller ei.

Etter å ha måttet stå over begge landskampene mot Tyrkia og Montenegro i VM-kvalifiseringen som følge av en muskelskade i låret, var jærbuen tilbake til Bundesliga-oppgjøret mot Mainz.

Som vanlig endte det med Haaland-mål.

I starten av 2. omgang vippet 21-åringen ballen i en Mainz-arm, og etter en lang VAR-sjekk fikk hjemmelaget straffe. Haaland tok den selv, og banket inn sitt tolvte mål for Dortmund denne sesongen. Da ledet Dortmund 2-0, etter at Marco Reus scoret et tidlig mål.

På overtid presset Mainz på for utligning, og da åpnet det seg rom for Dortmund. Haaland mottok ballen i en fin posisjon - og scoret inn sitt andre mål. Dermed endte det 3-1 til Dortmund.

Med dagens dobbel har Haaland nå scoret 70 mål på 68 kamper for Dortmund.

Se, her er Braut Haaland på vei til trening

Tidlig ledelse

For første gang siden mars 2020 var det fullsatt på Signal Iduna Park med 67. 000 tilskuere. Og de fremmøtte fikk umiddelbart valuta for pengene.

Thomas Meunier prøvde nok å finne Haaland, men en klarering fra Mainz-forsvaret havnet i beina til Marco Reus - som banket inn ledelsen etter bare tre minutter.

De gule dominerte stort i 1. omgang, og like før pause var hjemmelaget bare centimetere unna å doble ledelsen.

Nær assist - så scoret han

Erling Braut Haaland prøvde først å overliste keeper, men ble stoppet. Returen headet han inn til Jude Bellingham, som så vidt klarte å få ballen på mål. Men på strek sto en Mainz-stopper og fikk headet unna på streken.

Etter hvilen våknet Haaland mer til - og noen minutter ut i andreomgangen vippet han ballen opp i albuen til en Mainz-spiller. VAR brukte lang tid på å bestemme seg, men ga til slutt straffe.

Haaland tok straffen selv, og banket den kontant midt på mål. Keeper var borti ballen, men klarte ikke å forhindre scoring. Det var Haalands åttende scoringen i serien denne sesongen.

Tre minutter før slutt tente Jonathan Michael Burkardt et håp for Mainz, men det holdt ikke helt inn.

TILBAKE: Dortmund-fansen satt tydelig pris på at Erling Braut Haaland var skadefri. Foto: Leon Kuegeler

Braut Haaland var ikke den eneste nordmannen i aksjon i Bundesligaen. Jens-Petter Hauge startet for Eintracht Frankfurt, som møtte Hertha Berlin. Det ble 90 minutter på den tidligere AC Milan-spilleren, men det var Hertha som vant 2-1.

