Ustoppelige Salah med ny oppvisning: – Han er verdens beste spiller

Watford - Liverpool 0-5

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Mohamed Salahs drømmestart på sesongen fortsetter.

I Liverpools 5-0-seier mot Watford lørdag ettermiddag scoret egypteren et lekent mål og satte opp en scoring med en utsøkt pasning.

– Salah har aldri vært bedre enn han er nå. Han har vært veldig god, men dette er et nytt nivå fra Salah, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Med en utsidepasning etter åtte minutters spill fant han Mané, som scoret 1-0. Roberto Firmino scoret de to neste, før det var duket for mer magi fra Salah. Han driblet flere Watford-spillere og plasserte ballen i det lengste hjørnet.

– Det er nesten umulig å forsvare seg mot Salah for tiden. Han er en av verdens beste fotballspillere for tiden, sier Stamsø-Møller.

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener Salah er den aller beste nå.

– Hvem presterer bedre og scorer sånne mål? Jeg ser ikke alle kamper i verden, men jeg ser spillerne som vanligvis nevnes der oppe. Han er i fantastisk form, og jeg mener han er verdens beste for øyeblikket, sier Klopp til svensk TV.

HYLLER SALAH: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: David Klein / Reuters

Salah hadde ikke noe klart svar på om han er i sitt livs form.

– Noen ganger har jeg ikke marginene til å score mål, men jeg prøver hele tiden å gi hundre prosent og hjelpe laget. Jeg har selvtillit nå, scorer mål og hjelper laget, sier Salah.

Salah står med ti mål på ti kamper i alle turneringer denne sesongen. I tillegg har han fire målgivende pasninger.

Ti mål på ti kamper

Salah terroriserte Danny Rose og Watford-forsvaret gjennom hele kampen.

På overtid fastsatte Firmino resultatet til 5-0 med sitt tredje for ettermiddag etter godt forarbeid fra innbytter Neco Williams.

Liverpool går opp på tabelltopp, to poeng foran Chelsea, før resten av runden.

– Forhåpentligvis kan vi vinne ligaen og gå for Champions League. Det er viktig for en klubb som Liverpool å kjempe om alt, sier Salah.

Watford, som ble ledet av Claudio Ranieri for første gang, slet med å skape sjanser. På tampen hadde Ismaïla Sarr en stor mulighet som gikk i stolpen. Etter lørdagens 0-5-tap står Watford med sju poeng etter på kamper.

– Vi slapp til for mange sjanser mot et fantastisk lag. Jeg visste at jeg måtte jobbe veldig, veldig hardt i denne jobben. Vi ga bort noen mål. Vi må bli bedre, sier Ranieri.

Drogba-rekord i fare

Scoringen gjør at Salah nå er tidenes mestscorende afrikaner i Premier League sammen med Chelsea-legenden Didier Drogba. Begge står med 104 fulltreffere. Sadio Mané gikk opp på 100 scoringer i Premier League med 1-0.

– Det er ikke lett å oppnå. Vi vet hvor vanskelig Premier League, så det gjør meg stolt, glad og ekstra motivert, sier Mané om 100 mål i Premier League.

Liverpool var uten Alisson Becker og Fabinho, som var sent ferdig med landslagsspill for Brasil. Duoen har reist rett til Spania, der Liverpool skal møte Atlético Madrid i Champions League tirsdag kveld.

Joshua King var ikke med i Watford-troppen. Nordmannen mistet landskampene mot Tyrkia og Montenegro på grunn av en kneskade.