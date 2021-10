Bekymret for forhåndsdømming av politiet: – Prøv å se dilemmaene de står i

Alle som døde i Kongsberg onsdag kveld, ble drept etter at politiet først fikk kontakt med gjerningsmannen. Politiinspektør Ole Vidar Dahl er redd for at folk skal forhåndsdømme politienheten som først møtte gjerningsmannen.

Flere ressurser fra det nye beredskapssenteret på Taraldrud, rykket ut da en massedrapsmann gikk løs med pil og bue i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

Politiinspektør i Oslo politidistrikt Ole Vidar Dahl, forteller til TV 2 at hendelsen i Kongsberg er en typisk hendelse hvor beredskapssenteret skal inn for å bistå.

– Enhetene som er her, er bistandsenheter. De har ikke en egen funksjon, men settes alltid under ledelse av den lokale politimesteren. Her fikk vi en anmodning om å forsterke styrkene.

Beredskapssenteret bisto med helikopter, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandelstjenesten, å ta ned trussel og sårbarhet så fort som mulig.

LEDER: Ole Vidar Dahl er mannen som leder den daglige driften ved politiets beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Dahl vil ikke svare på hvor lang tid det tok før ressursene fra Beredskapssenteret var på plass, ettersom hendelsen nå gås gjennom av politiet.

Advarer mot forhåndsdømming

Torsdag ble det kjent at de fem som omkom i Kongsberg, ble drept i etterkant av politiets første konfrontasjon med gjerningsmannen.

Politiinspektøren forteller til TV 2, at han er bekymret for at politienhetene som først ankom stedet vil bli forhåndsdømt, som følge av det tragiske utfallet.

– Det vil alltid være noen som er først på stedet. I denne tragiske saken håper jeg ikke de som skal evaluere eller mene noe nå, dømmer de politienhetene som var først på åstedet ut fra den fasiten vi sitter på. Altså ut fra hvor tragisk dette endte.

SKJØT MOT POLITIET: Deler av de dramatiske hendelsene skjedde først inne på denne Coop Extra-butikken på Vestsida i Kongsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener de som skal foreta en evaluering av politiets håndtering, vurderer situasjonen ut fra det bildet politiet hadde da de kom til stedet.

– Vi tviler ikke på de som først kommer på stedet. Det er ikke derfor beredskapstroppen kommer. Vi følte at vi fikk et bra situasjonsbilde og var preppet til å gå rett inn i en aksjon, hvis det var nødvendig, sier Dahl.

– Vi må ha respekt

Dahl håper alle har respekt for at de som først møter en slik situasjon har sitt bilde av hendelsen.

– Det er lett å forhåndsdømme, det er menneskelig. Man ser jo hvor forferdelige hendelsene var og det kan jo være at de som kom dit først gjorde alt riktig ut fra det bildet de hadde, sier Dahl.

Politiinspektøren ber også om forståelse for at politiet ofte må ta vanskelige valg i situasjoner som går fort.

– Hvis politiet var mer aggressive mot gjerningsmannen i Kongsberg kunne det vært feil. Det er en menneskelig sak. Man må velge mellom vanskelige avgjørelser og det kan hende at ingen av valgene var særlig gode. Så skal du leve med det resten av livet. Det er tøft, sier Dahl.