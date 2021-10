Farmen-Amalie deler traumatisk historie fra gården

Det har gått fire uker på Farmen-gården, og Amalie Lund fra Tønsberg har virkelig begynt å finne seg til rette.

– Det som overrasket meg er hvor fort man blir glad i folk. Hvor nære man blir, sier Lund når hun gjester God kveld Norge.

Hun sier at det beste er å kunne leve i nuet.

– Man tenker at man er her og nå. Du har ikke noe annet å tenke på i livet. Man blir nesten spirituell av å være der. Det var sykt deilig å koble av omverden, forteller 23-åringen.

PÅ UTSIDEN: Amalie elsket å koble ut omverden på gården. Foto: Maria Rypdal

Fikk forstoppelse

Men å leve i 1921 er ikke bare en dans på roser, og spesielt kostholdet blir en utfordring for mange - også for Lund.

– Jeg hadde forstoppelse og jeg hadde veldig vondt i magen. Det hadde mange, men jeg var den som var uheldig å ha «hallelujahstemning» midt på natten, forteller hun.

Det er tydelig at i Tønsberg er «hallelujahstemning» et helt spesielt begrep, for dette var ikke en hyggelig opplevelse.

– Jeg våknet opp midt på natten av at jeg hadde vondt i magen. Så jeg står opp og tenker at hvis jeg ikke kommer meg på do nå så bæsjer jeg i sengen, minnes Lund.

Hun knep igjen det hun beskriver som «kaviarstjerna» og gikk ut på tunet.

– Jeg måtte stoppe opp flere ganger, men rett før jeg var på toalettet eksploderte atombomben. Jeg satt en halvtime og vasket meg selv, forteller Lund.

TRAUMATISK: Magen til Amalie likte ikke kostholdet på gården. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Veldig traumatisk

Dette skal ha skjedd ikke bare én, men to ganger i løpet av oppholdet.

– Det er kanskje en ekkel historie, men det var veldig traumatisk for min del, sier hun tappert med et smil.

Lund sier at først sa hun det ikke til noen, helt til hun følte at hun måtte snakke om det.

– Jeg måtte fortelle det bare for å få det ut. Jeg tenkte bare: «Hva er det jeg er vitne til - av meg selv?». Jeg bæsjet på meg, ler hun.

God kveld Norge har tidligere skrevet om kostholdet på gården, og intervjuet ernæringsfysiolog Tine Sundfør.

– Dette er ikke et optimalt kosthold for helsa, og vi vet at et bedre kosthold i dag enn det man hadde tidligere er en viktigere årsak til at helsetilstanden har blitt bedre og at levealderen i Norge har økt, sa hun.