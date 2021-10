Opplever byggemarerittet: – Jeg vil bare åpne vinduet og skrike

Støy og støv har blitt et mareritt for naboer av byggeprosjekter i Oslo. Søvnmangel går på nervene løs. Småbarn har utviklet tørrhoste. De frykter at helsen deres blir ofret for en ønsket byggeboom.

– Det å ikke få sove, og det å bli utsatt for impulser hele tiden, det stresser nervesystemet.

– Hender det at du blir sint?

– Sint ja? Jeg vil bare åpne opp vinduet og skrike.

Vera Holt lukker balkongdøren og ser over på et av fem ulike byggeprosjekter i Malerhaugveien på Ensjø i Oslo. Hun er en av mange naboer som forteller at de lever i et mareritt av støy og støv som går ut over både psykisk og fysisk helse.

– Jeg ble så dårlig i lungene etter at vi flyttet hit. Man begynner jo å hoste, og får infeksjoner i luftveiene som ikke går over, sier Vera Holt, som fra før sliter med astma.

STØYENDE NABO: I alt fem byggherrer har prosjekt bare i Malerhaugata Foto: Simen Askjer / TV 2

I naboblokken bor en familie på fire. Inga Margrete Ydersbond holder ni måneder gamle Åsmund på armen. Den lille gutten begynner å hoste stygt når vi er der.

Åsmund (ni måneder) tørrhoster

– Ja, han har fått slik tørrhoste, det har broren hans også. Det er nok på grunn av alt støvet i luften her, sier moren.

Hun forteller at hun forsøkte å forklare problemet på helsestasjonen dagen før, og overbevise legen om at barna ellers er friske.

Familien flyttet til Ensjø nettopp for å unngå støy og støv fra veien der de bodde før. Nå skal de flytte med småbarna igjen, til et område uten byggevirksomhet.

HOSTER: Ni måneder gamle Åsmund har fått tørrhoste Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg hadde aldri trodd det skulle komme så mange byggeprosjekter samtidig her. Så hadde vi aldri trodd at utbyggerne ville ha så lav respekt for oss som bor her, sier Inga Margrete Ydersbond

Arbeid 04 om natten

Naboene mener at leverandører og entreprenører bryter regler og dispensasjoner for hvor mye de kan støve, og hvor mye og når de kan utføre støyende arbeider.

STØVSKY: Støver ligger synlig over hele nabolaget. Foto: Privat.

I snart to år har de med bilder og videoer dokumentert manglende avbøtende tiltak, støyende arbeid til sent på kveld, start av arbeid kl 04.20 om natten og pigging tidlig om morgenen i helgene.

All bildedokumentasjon og korrespondanse med utbyggere og ansvarlige instanser i kommunen er lagt frem for TV 2.

STØV INNE: Naboer er bekymret for barna. Foto. Privat

– Det handler om penger, tid er penger. Og når de ikke blir møtt med sanksjoner, så skjer det jo ingenting, sier Vera Holt.

Bekymret for barna

Læreren Andreas Sigmo Dahle har to små barn som må gå gjennom byggeområdet til skolen i nærheten. Han er bekymret med tanke på nivået av støv, både ute og inne.

– Når man begynner å tenke på alt som ligger i luften her, og som også siver inn gjennom vinduene, også at barna er ute, så er det litt skummelt å tenke på, sier han.

Bare i Malerhaugveien på Ensjø er det fem ulike byggherrer som har boligprosjekter. De tre mest sentrale er Usbl, Neptune properties og Bonava.

Byggherrer: – Vi strekker oss langt

Det er et mylder av underleverandører, leverandører, entreprenører og totalentreprenører i prosjektene. Det er vanskelig å peke på akkurat hvem som eventuelt har brutt regler og dispensasjoner, og disse viser til byggherrene som de ansvarlige og de som skal uttale seg.

Ingen av byggherrene vil stille til intervju og svare på spørsmål, men noen av dem svarer på e-post.

BYGGHERRE: Anders Gregersen i Neptune properties. Foto: Anton Soggiu

«Vår erfaring er at våre entreprenører og leverandører strekker seg langt for å etterleve grensene for støy og generelt tar hensyn til nabolagene der vi bygger. Når det er sagt kan jeg forstå at den samlede belastningen for enkelte av de som bor på Ensjø er stor med tanke på at det er flere prosjekter gående samtidig der», skriver direktør i Neptune properties, Anders Gregersen.

Det foregår en mengde boligbyggeprosjekter samtidig i Oslo nå. En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.no viser at det i de ti siste årene i gjennomsnitt har blitt bygget mer enn 3100 boliger i hovedstaden hvert eneste år.

Byggebonanza

Nå, etter at pandemien ga seg, har det eksplodert. Akkurat nå er mer enn 5000 boliger under oppføring i Oslo. Bydeler som Hasle, Økern, Ulven og Ensjø er i ferd med å vokse seg til størrelsene på mellomstore norske byer.

Byggingen vil pågå i årevis fremover, og oppdragene står i kø.

– Jeg antar at det ligger økonomiske motiver bak her, som gjør at de i så stor grad bryter og gjør det vanskelig for oss å bo her, sier småbarnsmoren Inga Margrete Ydersbond.

En annen sentral utbygger er danske Bonanva, med sitt norske kontor i Bergen. Etter å ha konferert med hovedkontoret i København, skriver pressetalsmann i en e-post:

STØV BLIR DET: Pressetalsmann for Bonava, Arvid Steen.

«Vanlige duker på byggegjerder vil ha begrenset effekt, da støv virvles over gjerdene. (...) Det blir dessverre støvete og plagsomt, dessverre. Vi forholder oss til de retningslinjer og regler for støv og utslipp. Det er Bonavas oppgave å etterleve disse reglene».

Vil ikke la seg intervjue

Det er kommunen som gir dispensasjoner om støy og utslipp, og det er flere aktører som kan ha ansvar for at naboenes helse blir ivaretatt.

Bydelsoverlege Simen Ravlo skriver i en e-post generelt om at støv og støy kan medføre psykiske og fysiske plager, men er ikke kjent med at det har blitt foretatt målinger av nivåene ved byggeplassene.

Ravlo viser videre til Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten som de med tilsynsmyndighet.

Bymiljøetaten svarer at de ikke har dette ansvaret, og viser til Plan- og bygningsetaten.

Kommunen vil vurdere krav om dokumentasjon

Det er avdelingsdirektør i teknisk fagavdeling i denne etaten, Pål Granberg, som har ansvaret for tilsyn med slike byggeprosjekter. Han vil ikke stille til intervju om dette. I stedet får TV 2 en e-post fra kommunikasjonsavdelingens Rolf Rolid.

OPPGITT: Naboene føler at ingen har ansvar for helsesikkerheten. Foto: Simen Askjer / TV 2

«Vi er opptatte av at de som har ansvar i tiltaket (byggherrene, red anm.) følger opp med for eksempel vanning av byggeplasser under rivearbeider for å redusere støvproblematikk» og videre:

«Vi vil (..) også vurdere om vi skal kreve mer dokumentasjon fra utbyggernes profesjonelle representanter om at det ytre miljøet er ivaretatt» skriver Rolid.

Ingen av de TV 2 har henvendt seg til, og som kan eller skal ha tilsynsansvar, skriver at tilsyn har blitt gjennomført.

Lungesykdom

De oppgitte naboene forteller at de har gått denne runddansen utallige ganger. De føler at ansvaret for forsvarlig arbeid og kontroll med dette er pulverisert.

– Vi føler liksom at vi ikke har noen reell motpart, sier moren til Åsmund, Inga Margrete Ydersbond.

– Det er slitsomt. Det føles veldig nytteløst. I begynnelsen trodde vi, når vi fikk snakke med folk som tok dette seriøst, at det ville skje noe. Det sliter jo på at man ikke blir hørt, sier Vera Holt.

De frykter nå at prisen for utbyggeriveren vil bli deres og barnas egen helse.

– Jeg er ganske sikker på at man kommer til å se en økning i statistikken over lungesykdommer i denne bydelen om en ti års tid, kanskje, sier hun.