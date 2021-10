Forsvarer: Enig i politiets konklusjoner så langt

KONGSBERG (TV 2): Fredrik Neumann, advokaten som har fått jobben med å forsvare drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37), sier at han er enig i politiets foreløpige vurderinger og konklusjoner i saken.

Sent onsdag kveld fikk den lokale Kongsberg-advokaten Fredrik Neumann en telefon fra politiet: På politihuset i Drammen satt en 37 år gammel mann, siktet for å ha drept fem personer tidligere samme kveld.

Natt til torsdag ankom forsvareren politihuset. Han sa ingenting på vei inn til det første avhøret, men på vei ut grytidlig om morgenen, sa advokaten at hans klient hadde gitt en detaljert forklaring.

Status etter to avhør er at siktede Espen Andersen Bråthen erkjenner de faktiske forholdene, men han har ikke erkjent straffskyld. Det knytter seg til spørsmålet om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

FORSVARER: Advokat Fredrik Neumann utenfor politihuset i Drammen tidlig torsdag morgen. Foto: TV 2

Enig med politiet

Neumann forteller til TV 2 at det var han som krevde at det skulle gjøres en full judisiell observasjon av Bråthen. Han mener dette var en klar forutsetning i saken, noe politiet sa seg enig i. Nå er Bråthen overført til sykehus.

Fredag holdt politiinspektør Per Thomas Omholt en pressekonferanse der han redegjorde for etterforskningen så langt.

Her kom det frem at politiet jobber ut fra en rekke forskjellige hypoteser.

– Enten det er sinne, hevn, impuls, jihad (hellig krig, journ.anm), sykdom eller provokasjon, sa Omholt.



Politiet mener nå at hypotesen som er styrket mest er at bakgrunnen for angrepet er sykdom.

– Men vi holder fortsatt åpent for at andre hypoteser kan styrkes, men så langt har etterforskningen vist det, sier politiinspektøren

Forsvarer Neumann sier at han «tiltrer de foreløpige konklusjonene og vurderingene som politiet har gjort i saken».

Meget krevende

Advokaten forteller at det har vært noen hektiske døgn, blant annet fordi medier over hele verden har dekket saken i Kongsberg, noe som har ført til mange henvendelser.

– Jeg fokuserer på å utøve forsvarerrollen og å ivareta klienten, sier Neumann.

– Hvordan har klienten det?

– Han er preget av situasjonen, men mer enn det sier jeg ikke.

– Hvordan opplever du selv trykket i denen saken?

– Det sier seg selv at dette er et meget krevende oppdrag. Fem mennesker er døde, og det er et land som er i sorg, sier advokaten.