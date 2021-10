Han har akkurat blitt ny statsminister i Norge og det er ingen hemmelighet at han har mange millioner i banken.

Jonas Gahr Støre har det vi må kunne kalle en privilegert bakgrunn. Slik sett hadde det ikke vært rart om han kjørte Jaguar, Range Rover eller kanskje Mercedes. Men nei, det gjør han ikke!

– De fleste av oss har vel hørt slagordet om om at det nå er vanlige folks tur. Og på bilvalg kan vi slå fast at Jonas absolutt er som vanlige folk. Han kjører nemlig en ekte folkebil, en ladbar Mitsubishi Outlander, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Da han forleden skulle lage bruktbil-innslag om nettopp Outlander, valgte han å gjøre det med en liten statsminister-vri.

Ikke snobbe opp

– He he, ja. Jeg tenkte det var på sin plass! Norske statsministere har forresten gode tradisjoner med å velge folkelige biler. Erna Solberg hadde også ladbar bil, nærmere bestemt en BMW 2-serie. Og går vi tilbake til Jens Stoltenbergs tid, kjørte han faktisk en Mini.

– Disse valgene er vel også ganske bevisste?

– Helt klart! De aller fleste norske politikere er ganske folkelige i utgangspunktet. Dessuten handler det om hvilke signaler man ønsker å sende ut. Mange snobber nok heller ned, enn opp. Og for en mann som leder Arbeiderpartiet er det naturligvis ekstra viktig, sier Benny.

Eieren bare forsvant – her har superbilen stått i 30 år

Lasbare Mitsubishi Outlander har vært en stor suksess i Norge. Stort nærmere en "folkebil" kommer vi ikke.

– Nærmest landesorg

– Og han har altså valgt det samme som veldig mange nordmenn har gjort de siste årene?

– Ja, Mitsubishi Outlander har vært en nesten enestående suksess her hjemme. Da den kom, var dette verdens første ladbare hybrid-SUV. Godt hjulpet av snille norske avgifter, har Outlander vært blant Norges mest solgte biler, år etter år. Det var nærmest landesorg hos Mitsubishi-forhandlerne da den forsvant ut tidligere i år. Dessverre for dem ble Outlander heller ikke erstattet i vår del av verden. Europa er ikke lenger viktig for Mitsubishi, dermed ble det slik, forteller Benny.

På vei ut – her var det bare noen få biler igjen i Norge

Statsminister-kjørt bruktbil?

Som statsminister er det nå bakseter i sorte biler som gjelder for Gahr Støre, med privatsjåfør bak rattet.

Dermed lurer Benny også litt på hva som skjer med Outlanderen hans:

– Det kan jo være at den bare blir stående. Men hvis ikke, blir det vel ikke feil å selge en statsminister-kjørt Outlander. Den tipper jeg det er veldig mange «vanlige folk» som kan tenke seg, smiler Benny.

Få med deg klippet øverst i denne artikkelen.

...men noen politikere tenker heeelt annerledes, se bare her:

Video: Her er Erna Solberg gjest i Broompraten