– Hva, har den dieselmotor? Det er jo ganske spesielt!

Kommentaren kommer fra kollega Vegard, når vi sitter og diskuterer testbiler. Denne konkrete bilen er en Opel Insignia stasjonsvogn. Og det slår meg (igjen) at bilverdenen har forandret seg svært mye de siste årene.

Vi skal ikke langt tilbake i tid før det var helt opplagt at en stasjonsvogn som Insignia hadde dieselmotor. Det hadde alle. Og det var også det nesten alle kundene ville ha. Så spoler vi frem til høsten 2021 og det er nesten litt eksotisk at Opel har en stasjonsvogn med dieselmotor i pressebil-stallen sin. Men det har de altså og den skal vi stifte nærmere bekjentskap med nå.

Det er forresten ikke bare dieselmotoren som nå er ganske utdøende på nybiler i Norge. Det har også blitt mindre utvalg av stasjonsvogner de siste årene.

Noen av dem som har forsvunnet er Toyota Avensis, Hyundai i40, Kia Optima og VW Golf stasjonsvogn. Snart får disse også følge av Ford Mondeo som i praksis er sluttsolgt i Norge. Det er ikke så veldig mange år siden den var en av de mest populære bilene her hjemme.

På andre modeller som VW Passat og Skoda Octavia/Superb har ladbare drivlinjer de siste årene tatt over det meste av salget. Noe sånt har ikke Opel Insignia og importøren følger dermed et velkjent Petter Stordalen-slagord: Man får selge de bæra (eller bilene) man har.

Og: Oppe i alt elbilfokuset, er det fortsatt noen kunder som ønsker seg en stasjonsvogn med dieselmotor. Til 589.900 kroner kan de bli eier av bilen med det solide navnet Insignia Sports Tourer GS Line CDTi 4x4. Det er for øvrig bare den versjonen du får av Insignia i Norge nå, det eneste du kan velge mellom er kombi eller stasjonsvogn.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Opel Insignia her:

Insignia er nesten fem meter lang, dermed også en av de største stasjonsvognene du kan kjøpe.

Hva er nytt?

2-liters dieselmotor med 174 hestekrefter var perfekt på en bil som dette for bare noen år siden. Slik er det altså ikke lenger i Norge.

Det har skjedd mye hos Opel de siste årene. Først solgt fra GM til PSA, så fusjonert inn i bilgiganten Stellantis. Men noen minner fra GM-tiden finnes fortsatt, som i bakluke-demperen.

Det virker forresten nesten som om Opel-ingeniørene har ønsket å understreke dieselmotoren litt ekstra. Den høres nemlig nesten påfallende godt når vi starter opp. Her kunne støydempingen klart vært bedre, men motoren roer seg pent ned i fart.

Insignia ser lang ut og det er den virkelig også. Testbilen måler hele 4,98 meter fra støtfanger til støtfanger. Det er (uten noen sammenligning for øvrig) lenger enn Tesla Model S. Vi er i storbilklassen her, og det merkes også på innvendig plass. Bagasjerom på 560 liter er også solid.

Opel har gode tradisjoner for å tilby mye utstyr til gunstig pris. Slik er det også her. Bilen er spekket med både sikkerhets- og luksusutstyr. Og den har også en annen Opel-signatur, nemlig svært gode lys. Det er ting du lærer å sette pris på når du eier bilen.

Her snakker vi sjelden Opel-råtass

Stasjosvogn med dieselmotor: Vi snakker utdøende rase i Norge.

Hvordan fungerer det?

Det merkes at Opel neppe har brukt veldig mange euro på videreutvikling av denne motoren de siste årene. Den er tilstrekkelig, men heller ikke mye mer. 11,2 sekunder på 0-100 km/t er for eksempel ganske daffe greier og forbikjøringer må planlegges litt. Egenvekt på 1.660 kilo spiller naturligvis inn her.

Snittforbruk på 0,59 liter/mil må sies å være bra. Og så er det litt ekstra godfølelse med å ha full dieseltank – og ikke bekymre seg for hverken rekkevidde, ladekøer eller venting. Det er bare å kjøre 70-80 mil, og så fylle tanken igjen på et par minutter. Akkurat det savner nok en del av dem som har gått over til elbil.

Pent og funksjonelt interiør, men siste skrik er det ikke.

Plassen er som nevnt svært god. Her sitter faktisk tre voksne ganske godt sammen i baksetet. Foran er det som vanlig svært rommelig. Setene har god støtte alle veier, men for noen kan de nok rett og slett bli i hardeste laget. Her er vi langt fra fransk sofa-følelse. Kvalitetsfølelsen i interiøret er god. Litt analogt preg over skjermene, her merker vi at Insignia ikke er aller siste nytt fra Opel.

Bagasjerommet er laaangt og pakker du til taket, får du med deg seriøst mye. Det har reddet mange stasjonsvogneiere opp gjennom årene. Opel er også gode på praktiske smårom, både i bagasjerommet og rundt om i kupéen.

Høy komfort gjør langturer til en hyggelig opplevelse, også her merkes storbilfølelsen.

Her får du to biler til prisen av én

Her får du med deg mye, pluss også for kroker og ekstrarom.

Bilen for deg hvis?

Enkelt og greit: Du er såpass old school at du vil ha stasjonsvogn med dieselmotor og 4x4, i 2021. Og da gjør du absolutt ikke noe dumt ved å velge Insignia.

Ikke bilen for deg hvis?

Du føler hele konseptet har gått ut på dato. Og du lurer på hva politikerne kan finne på for å gjøre det minst mulig attraktivt å ha dieselbil de kommende årene.

Sjeldne Opel-klassikere dukket opp på uventet sted

Eierne mener

"Den beste bilen jeg har kjørt, og jeg har kjørt mye forskjellig" sier en av Insignia-eierne som har lagt inn sin vurdering hos oss.

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger mange anmeldelser av Insignia inne her. Og eierne er en ganske samstemt gjeng - klikk her for å lese hva de mener:

Opel er som bilprodusenter flest på vei over til elektrifiserte biler, Men noen unntak finnes fortsatt.

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER CDTi 4x4 Motor og ytelser: Motor: 2-liter Drivstoff: Diesel Effekt: 174 hk / 380 Nm 0-100 km/t: 11,2 sekunder Toppfart: 204km/t Bensinforbruk (WLTP): 0,59 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 498 x 186 x 150 cm Bagasjerom: 560/1.665 liter Vekt: 1.660 kilo Tilhengervekt: 1.550 kilo Nyttelast: 6700 kilo Pris: Fra: 589.900 kroner

Video: Her er noe av det Opel sysler med nå