Politiet nektes å gripe inn mot vandalene i USAs «lovløse by»

Nord langs vestkysten av USA finner man Portland. Byen ligger i delstaten Oregon, og har det siste året vært preget av stadige opptøyer. Disse har ofte vært preget av sammenstøt mellom demonstranter og politi, så vel som store materielle ødeleggelser. Denne ukens opptøyer førte til skader for nesten fem millioner kroner, uten at politiet kunne gripe inn.

Ifølge politiet er det på grunn av en lovendring politikerne i Oregon innførte tidligere i år. Denne loven legger begrensninger på hvilke tiltak politiet kan foreta seg i møte med folk som vandaliserer bygninger og skaper kaos.

– Grunnen til at vi ikke grep inn knytter seg til lovendringen som ble vedtatt forrige måned, sier løytnant i Portlandpolitiet, Jake Jensen, ifølge lokalkanalen KOIN.

Har fått nok

Etter over et år med voldsomme opptøyer og ødeleggelser begynner byens innbyggere å få nok, og de føler at Portland er blitt en frisone for vandaler.

Opptøyer og vandalisme har blitt et gjennomgangstema i Portland. Her har demonstranter satt fyr på et bærbart toalett. Foto: Dave Killen/AP Photo

– Betyr det at vi nå er en lovløs by? spør Linda Witt under et møte med politiet, som forsikrer henne om at vandalene kan straffeforfølges i etterkant.

Den omstridte loven har navnet House Bill 298, som forbyr bruk av ting som pepperspray og gummikuler for å kontrollere demonstranter. Det finnes riktignok unntak, der hvor det er snakk om opptøyer og politiet anser bruk av pepperspray som nødvendig for å forhindre at situasjonen eskalerer ytterligere.

Politiet har blitt anklaget for å være for hardhendte med demonstrantene. Foto: Nathan Howard/AFP

– Loven tillater helt klart politiet i Portland å bruke nødvendige midler for å kontrollere voldelige grupperinger, sier delstatspolitier Christine Drazan til Associated Press.

Hun mener problemet ligger hos vandalenes advokater, som hun anklager for å bevisst mistolke loven for å hindre at politiet griper inn.

– De har ingen rett til å sette politiet og samfunnets sikkerhet i fare, slår republikaneren fast.

Anklages for maktmisbruk

Politiet jobber nå med å studere loven nærmere, for å vite nøyaktig hvor grensen går.

– Frem til vi har fått oppklart innholdet loven må vi tolke den i strengeste forstand, sier politisersjant Kevin Allen.

Delstatsdemokratene, som har flertall i Oregon og innførte loven, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke ordfører i Oregon og demokrat Ted Wheeler.

Donald Trumps Justisdepartement sendte inn føderale agenter til byen i fjor sommer. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP Photo

Siden drapet på George Floyd i fjor vår har Portland vært åsted for flere, ofte voldelige demonstrasjoner. Flere av demonstrantene anklager politiet for å bruke for mye makt, og det vakte oppsikt da Donald Trumps justisdepartement sendte inn maskerte, føderale agenter i byen i fjor sommer.

Tirsdag denne uken ble 35 ulike adresser offer for opptøyer, deriblant banker, butikker, kafeer og offentlige bygninger.