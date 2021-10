Erklærer knivdrap på politiker for terror

Det opplyser politiet i en pressemelding natt til lørdag. Etterforskningen vil nå ledes av politiets anti-terrorenhet.

Etterforskningen er fremdeles i en innledende fase, men foreløpige spor tyder på at motivet bak angrepet kan knyttes til ekstrem islamisme.

Politiet mener gjerningsmannen handlet alene, og har ingen flere mistenkte i saken. Etterforskningen pågår likevel bredt, understreker politiet.

Påført flere stikkskader

Parlamentsmedlemmet Amess ble angrepet i en kirke i Essex tidlig fredag ettermiddag. Han ble påført omfattende skader, og til tross for iherdige gjenopplivningsforsøk ble han erklært død på stedet.

En 25 år gammel mann ble pågrepet på åstedet, og sitter nå i varetekt. Den pågrepne skal ifølge Sky News være en britisk statsborger

Det ble fredag kveld holdt minnestund for politikeren. Foto: Tolga Akmen/AFP

– Etterforskningen er i en innledende fase og ledes av representanter fra anti-terrorenheten, sier sjef for Essex-politiet, Julian Harrington.

25-åringen skal ha gått inn i kirken, hvor Amess holdt et valgkampmøte, for så å påføre politikeren mer enn 12 knivstikk.

– Forferdelig dag for demokratiet

69 år gamle Amess ble først valgt inn i Parlamentet i 1983. Storbritannia er i sjokk etter det brutale angrepet. Statsminister Boris Johnson og kongefamilien er blant dem som uttrykker sorg og sjokk.

– Vi er sjokkert og i sorg etter drapet på Sir David Amess, som ga 40 år av sitt liv til å tjene folket, sier Hertug William og Hertuginne Kate i en uttalelse.

Tidligere statsminister Tony Blair ble først kjent med Amess i 1983.

– Til tross for våre politiske ulikheter oppfattet jeg ham alltid som en høflig, oppriktig og godsinnet kollega som ble respektert i Parlamentet. Dette er en forferdelig og trist dag for demokratiet, sier Blair.

Nye sikkerhetsrutiner

Innenriksminister Priti Patel ber nå politiet om å skjerpe sikkerheten rundt de folkevalgte. Amess ble drept under en samtale med folk fra sin valgkrets, et tradisjonsrikt møte i britisk politikk. Nå understreker flere politikere at møtene må bestå, tross for den økte sikkerheten.

– Jeg håper, og det tror jeg Amess også ville gjort, at dette ikke betyr at vi må holde avstand til velgerne, sier den konservative representanten David Davis.

Hilsener strømmer inn fra hele landet etter det tragiske dødsfallet. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Photo

Speaker i Underhuset, Sir Lindsay Doyle, vil også se nærmere på sikkhetsrutinene. Han understreker at han vil avholde sitt valgkampmøte som normalt, uavhengig av det brutale angrepet.

– Ingenting vil stanse demokratiet, ingenting vil stanse oss fra å fullføre våre plikter, sier Hoyle til Sky News.