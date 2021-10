Solskjær ber Rashford prioritere fotball

Til møtet med Leicester lørdag er det forventet at Cristiano Ronaldo vil være tilbake i Solskjærs startellever. Det kan også være tilfellet for Marcus Rashford, som har vært ute av spill siden han ble operert for en skulderskade i august.

– Han ser frisk og sulten ut. Han har lagt på seg litt muskler. Han har båret mye av ansvaret for oss tidligere, fordi vi har hatt skader og ulike spillere ute. Til å være så ung har han gjort så mye for dette laget, og han har også gjort mye utenfor banen. Den tiden han har vært borte nå, er en tid der han har hatt mulighet til å fokusere litt på seg selv, sier Solskjær og fortsetter:

– En entusiastisk Marcus Rashford, som kan løpe rundt uten for mye ansvar, er et flott syn. Han kommer tilbake på et annet lag. Jadon er her, Mason har vokst og Cristiano er her. Jeg vil se smilet og entusiasmen han har vist så ofte før. Når han kommer inn, om han starter eller ikke, må han bare nyte det.

– Kan ikke fortsette å tape poeng

Rashford har, til tross for at han bare er 23 år, vært en nøkkelspiller for United i en årrekke. Nå tror Solskjær at vi får se en enda bedre utgave av den engelske lynvingen.

– Jeg vet at vi vil se det beste av Marcus i årene som kommer. Han har gjort utrolige ting for sin unge alder, men nå kommer han inn i sine beste år som fotballspiller. Han lærer og han får mer erfaring, og han har hatt tid til å reflektere rundt det han har gjort utenfor banen også. Nå er kanskje tiden inne for å prioritere fotballen og fokusere på den, sier Solskjær og utdyper:

– Han har en utfordring her i Manchester United og for England, og Marcus er typen som tar de utfordringene. Han kommer til å uttrykke seg og vise sitt talent. Han vet at vi ønsker mye fra ham, men vi vil også gi han tid til å komme tilbake dit han var og der han kan være.

Rashford har blitt hyllet for sitt utrettelig arbeid og engasjement for vanskeligstilte barn. Det har gitt mat på bordet for flere i en krevende situasjon.

Og den muligheten kan han altså få allerede mot Leicester. Det blir også en meget viktig kamp for Solskjærs mannskap, som bare fikk med seg ett poeng fra de siste to ligakampene før landslagspausen.

– Man kan ikke fortsette å tape poeng å forvente å vinne på slutten, det er sant. Men for å ikke tape poeng, må vi møte opp i kamper som mot Everton og Aston Villa å skjønne at de er veldig gode lag. Det er tider der vi får mer poeng enn vi fortjener, kanskje som bortekampen mot Wolverhampton, der vi ikke fortjente mer enn uavgjort. Men vi fortjente mer mot Everton og Aston Villa, men narrativet er at vi ikke spilte bra fordi vi ikke tok nok poeng. Ser man på kampene fortjente vi mer i begge de kampene, sier Solskjær, som understreker at det i de kommende ukene er viktigere at poengene kommer enn at finspillet sitter.

– Prestasjoner gir deg ikke alltid titler og trofeer, så vi trenger poeng for å være i toppen i april/mai. Det er målet. Nå er det fullt fokus på Leicester. Vi vet at det kommer kamper mot Liverpool, Tottenham og City, men det er nok tid mellom kampene for å hvile og restituere, slik at vi er klare for dem, avslutter Manchester United-sjefen.

GODT FORHOLD: Ole Gunnar Solskjær tok seg ikke nær av Sir Alex Fergusons kritikk. Foto: Carl Recine

Solskjær tar gamlesjefen i forsvar

Etter 1-1 hjemme mot Everton i siste kamp før landslagspausen, måtte Ole Gunnar Solskjær nok en gang finne seg i en god dose kritikk. Noe av kritikken ble rettet mot nordmannens benking av superstjernen Cristiano Ronaldo, som ikke entret Old Trafford-matta før det gjensto en drøy halvtime. En av de kritisk røstene tilhørte Sir Alex Ferguson.

– Du burde alltid starte dine beste spillere, sa den tidligere Manchester United-manageren i en samtale med MMA-stjernen Khabib Nurmagomedov etter kampen mot Everton. Samtalen mellom de to ble fanget på film og senere publisert både i aviser og sosiale medier. Nå tar Solskjær gamlesjefen i forsvar.

– Jeg er ganske avslappet til det hele. Det er ikke rettferdig for sjefen at noe som dette blir offentliggjort. Man har alltid meninger og man snakker med folk i fortrolighet. Jeg var uenig med sjefen ganske ofte da jeg spilte, noe jeg også fortalte kona, men det skapte ikke overskrifter. Sir Alex vet at det ikke plager meg, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Kristiansunderen er klar på at han forstår at det er et ønske om å se Cristiano Ronaldo fra start i hver eneste fotballkamp. Portugiseren står så langt med fem scoringer på seks kamper etter returen til Old Trafford.

– Vi ønsker alle å se Cristiano, for han er et unikum. Han er annerledes og alle ønsker å se ham spille, men faktum er at han ikke kan spille hver eneste kamp. Han (Sir Alex) vet hvor vanskelig denne jobben er og han spilte ikke alltid de samme elleve hver gang. Han tok også risiko noen ganger, der han hvilte de beste spillerne som Ryan Giggs, David Beckham og Wayne Rooney. Noen ganger virket det, andre ganger ikke, sier Solskjær.

Frustrert Ronaldo

Etter Everton-kampen ble det også fokus på at det var en meget frustrert Cristiano Ronaldo som forlot gressmatta på drømmenes teater, men heller ikke det bekymrer 48-åringen nevneverdig.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg kjenner ham fra før. Om vi taper to poeng, som Cristiano følte at vi gjorde, så er det naturlig. Jeg vil ikke at spillerne skal være fornøyd med situasjonen. Jeg snakket med ham før og etter kampen, og han var klar for å bidra. Når vi ikke vinner, er han ikke fornøyd. Det er en mentalitet vi ønsker fra alle spillerne. Det er overhodet ikke noe problem, sier Solskjær.

MISFORNØYD: Cristiano Ronaldo var alt annet enn fornøyd etter 1-1 mot Everton på Old Trafford. Foto: Dave Thompson

