Forlag trekker fagbok etter kritikk mot beskrivelse av jødedom

– Vi kaller det en utilsiktet glipp, og trekker nå opplaget og vil foreta endringer i boka, sier forlagssjef Birgit Skaldehaug i Cappelen Damm Akademisk til Vårt Land.

I den nye fagboka «Religioner og hverdagspluralisme i barnehage» er det gjengitt bare seks setninger om jødedommen. Disse har til gjengjeld vakt oppsikt og er nå årsaken til at hele opplaget trekkes tilbake.

I et leserinnlegg i avisa skriver forfatter Jacob Holm-Lupo at de seks setningene, hører mer hjemme i antijødisk propaganda enn i religionsvitenskap.

– Vi har sett at formuleringene som er blitt vist til i leserinnlegget, og som vi også har oppdaget selv, ikke framstiller jødedommen på en måte som vi ønsker at den skal framstilles i en fagbok, sier Skaldehaug og legger til at forfatterne er orientert.

I det nye opplaget vil de se på hele beskrivelsen av jødedommen og dens plass i boka.

