Disse filmene kan bli Norges Oscar-kandidater

Den norske Oscar-komiteen har laget en kortliste med tre kandidater. 25. oktober vil det bli offentliggjort hvilken av filmene som skal representere Norge i kampen om Oscar for beste internasjonale film.

De tre filmene er: «Den største forbrytelsen», «Ninjababy» og «Verdens verste menneske».

– Alle disse tre kortlistede filmene har amerikansk distributør og vil ha premiere i USA i løpet av høsten. Det er tre filmer den norske Oscarkomiteen mener kan ha en mulighet i konkurransen om en Oscar, sier Oscar-komiteens leder Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Jødeforfølgelse i Norge

«Den største forbrytelsen» hadde premiere i desember med Jacob Oftebro i hovedrollen. Filmen er regissert av Eirik Svensson og er basert på en sann historie. Den følger familien Braude under andre verdenskrig i Oslo, og tar for seg hvordan norske jøder ble behandlet.

– Den største forbrytelsen er god, nødvendig og vond å se, sa TV 2`s filmanmelder Camilla Laache og ga terningkast fem.

KRIG: Den største forbrytelsen tar for seg Holocaust i Norge. Foto: Agnete Brun/Fantefilm

Vant pris i Cannes

«Verdens verste menneske» har allerede fått internasjonal annerkjennelse, da Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes.

Da TV 2 møtte henne under den norske premieren på Klingenberg fredag kveld visste hun ikke at de var kortlistet for Oscar.

– Yes! Det er fantastisk, strålte hun.

– Men det er en lang reise frem til å få en Oscar, så vi får bare se hva som skjer. Men det er mange lister som setter den høyt, og det er veldig spennende, fortsatte Reinsve.

FORNØYDE: Renate Reinsve og Joachim Trier kom hjem med pris fra filmfestivalen i Cannes Foto: Nico Sollie / TV 2

Regissør Joachim Trier var også veldig fornøyd med å bli tatt ut.

– Det er spennende. Vi er norske. nervøse mennesker som har laget en film som vi er veldig stolte av. Vi får se hva som skjer videre, sa Trier.

Ufrivillig gravid

«Ninjababy» handler om 23 år gamle Rakel som oppdager at hun er gravid først når hun er seks måneder på vei. Livet hennes snus opp ned, og hun reagerer med fornektelse, sinne og frustrasjon.

VANT: Kristine Kujath Thorp holder takketale etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen "Beste kvinnelige skuespiller". Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Filmen hadde premiere i mai og vant publikumsprisen på både filmfestivalen i Tromsø og SXSW i Texas.

Under Amanda-utdelingen i Haugesund, gjorde filmen det svært godt. Den endte med fire priser: Beste regi, beste kvinnelige skuespiller, beste mannlige birolle og beste filmmanus.

TV 2 rullet også her terningkast fem.