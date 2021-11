Ville legge opp og bli taxisjåfør for to måneder siden – nå er han på landslaget

Løperen Zerei Kbrom Mezngi ble for to uker siden tatt ut på friidrettslandslaget for 2022 og skal satse mot OL i Paris i 2024.

Noen dager senere møter TV 2 35-åringen hjemme på Sola. Han viser stolt frem landslagstøyet han har fått utdelt.

– Jeg har løpt i åtte år, men når jeg får på meg landslagstøyet, føler jeg meg ekstremt glad, sier den nye landslagsløperen.

Mezngi er fra Eritrea og kom til Norge som flyktning i 2012. I 2020 ble han norsk statsborger.

– Målet mitt har vært å få bruke landslagsklær, og det løfter meg veldig mye, smiler Mezngi.

Ville legge opp

For bare noen måneder siden var motivasjonen en helt annen. Mezngi hadde ingen fast inntekt fra å løpe og var rett og slett lei av ikke å ha penger.

– Jeg var veldig interessert i å løpe fort, men på grunn av økonomien så vurderte jeg å gi opp og heller jobbe som taxisjåfør, sier Mezngi.

Bare tre uker før NM i september ville Mezngi gi seg med friidrett.

– Det var litt lettere å tenke at jeg kunne jobbe hundre prosent som taxisjåfør, for da kunne jeg leve rolig og ha fast inntekt. Før NM hadde jeg ingen inntekt og ingen sponsor. Det blir vanskelig uten inntekt, for jeg leier hus og trenger mat.

Vendepunktet

Mezngi leier en sokkelleilighet av et ektepar som bor over han. En samtale med ekteparet og manageren Jan Janson fikk han til å ombestemme seg.

– De sa til meg at jeg måtte fortsette, og jeg måtte tenke meg om. Det var en vanskelig situasjon. Men det var på grunn av dem at jeg stilte opp i NM.

Og det gjorde Mezngi lurt i. For under NM i Kristiansand i september løp han inn til sølv på 5000-meteren, før han dagen etter fulgte opp med gull på 10.000 meter.

– Jeg ble veldig motivert etter NM, og det må takke familien (ekteparet han leier av) og manageren min for, sier Mezngi.

Og etter NM har han bevart den gode formen, og levert årsbeste i Europa på både halvmaraton og 10 km gateløp.

Uken etter NM stilte Mezngi opp på et halvmaratonløp i København hvor han løp inn til en sterk 5.plass med tiden 1.00.07, som kun er 20 sekunder bak norsk rekord.

– Det var veldig gøy å bli nummer fem der. Jeg er veldig fornøyd med den tiden også. Å løpe på en time uten høydetrening er veldig bra. Det var ikke helt flatt heller. Jeg lærte mye av den konkurransen.

3. oktober stilte Mezngi på start på 10 kilometer gateløp i Valencia. Det endte med seier og ny norsk rekord med tiden 27.39, som er 20 sekunder raskere en Jakob Ingebrigtsens rekord fra 2019.

– Når jeg vinner der føler jeg meg ekstremt glad, sier Mezngi, mens han viser frem de siste hundre meterne av rekordløpet.

– Jeg har sett på det igjen og igjen, og tenker; Har jeg gjort det? Jeg føler meg ekstremt glad. Jeg kan ikke beskrive det med ord. Jeg har trent veldig mye for det.

Får trene med Ingebrigtsen

Mezngis fantastiske løpshøst har nå altså resultert i en landslagsplass – i en alder av 35 år.

– Hvis du er på landslaget betyr det at du er blant de flinkeste. Det motiverer meg veldig mye.

Nå ser Mezngi frem til å få trene med Ingebrigtsen-brødrene på høydeopphold, og sikter seg inn på gull i EM og medalje i VM.

– Det betyr mye, og jeg føler meg veldig bra. Det skal bli spennende å trene med de flinkeste løperne i Norge og verden.