Biden-administrasjonen vil be høyesterett blokkere abortforbud

President Joe Bidens administrasjon vil be USAs høyesterett om å blokkere abortforbudet som er innført i Texas.

I begynnelsen av september innførte delstaten et omstridt forbud mot abort etter sjette svangerskapsuke. Det gjøres ikke unntak selv om graviditeten skyldes voldtekt eller incest. Texas har dermed den strengeste abortloven i hele USA.

For en uke siden ble loven midlertidig suspendert av en føderal dommer, men suspensjonen ble opphevet av en føderal ankedomstol to dager senere.

Fredag sier en talsmann for det amerikanske justisdepartementet at det vil be høyesterett om å reversere abortforbudet.

Men det er usikkert om høyesterett, der flertallet av dommerne er konservative, vil følge oppfordringen. Rett før abortloven ble innført 1. september, vedtok et flertall av høyesterettsdommerne å ikke blokkere den før den trådte i kraft.

(©NTB)