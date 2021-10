Da han forsto hvem som ringte, reiste hårene seg

Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles i ekstase over eierskiftet på St. James' Park. Nå håper han det vil gi et løft på banen.

Se Newcastle-spesialen i videovinduet!

Newcastle har havnet i hendene på et konsortium ledet av den saudiarabiske stat sitt investeringsfond Public Investment Fund of Saudi Arabia.

Nå forteller Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles hvordan han fikk nyheten.

– Jeg satt hjemme sammen med barna og samboeren da telefonen ringte. I andre enden sa en at hun het Amanda. Hvem, spurte jeg. Hun introduserte seg selv, og hun ønsket å fortelle meg som kaptein at overtakelsen var 30 minutter unna, sier Lascelles til Sky Sports.

Amanda Staveley har forhandlet frem avtalen. Nå er hun direktør i klubben.

27-åringen setter stor pris på at han fikk beskjeden personlig.

– Jeg fikk gåsehud. Det var fantastisk å få den telefonen. De er genuine, fine folk som ønsker å bygge bånd, mener Lascelles.

NY NEWCASTLE-TOPP: Amanda Staveley. Foto: Owen Humphreys

Dro ut for å se på fansen

Nyheten har blitt mottatt med jubel utenfor St. James' Park, men supportere har også brutt med klubben på grunn av menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia og beskyldninger om å bruke klubben for å renvaske ryktet sitt.

Selv dro Lascelles hjemmefra for å få med seg de jublende supporterne.

– Det var uvirkelig. Det ble snakk om mottakelsen Alan Shearer fikk da han ble signert, men det var kanskje enda større nå. Jeg dro ut for å kikke. Wow. Jeg vet ikke hvor lenge de holdt det gående, men det var hundrevis av folk. Det er fint å se hvor mye dette betyr for innbyggerne i Newcastle, sier kapteinen til Premier League Productions.

Mandag kom Amanda Staveley sammen med mannen Mehrdad Ghodoussi til Newcastles treningsanlegg for å hilse på spillerne.

– Det er fantastisk at de kom for å møte oss. De er veldig genuine og vennlige. Å ha det forholdet med eierne er veldig viktig. Det er noe spillerne setter pris på. Det var bare en kort prat og et håndtrykk, for det var mange i kantinene, men spillerne var glade for å se dem der, sier Lascelles.

I EKSTASE: Newcastle-supportere i stort antall møtte opp utenfor St. James' Park for å feire oppkjøpet av klubben denne måneden. Foto: Lee Smith / Reuters

– Dette er en stor mulighet

Newcastle ligger nest sist i Premier League med tre poeng etter sju kamper.

– Dette kan skifte mentaliteten. Det burde ikke vært sånn, for vi som idrettsutøvere burde hele tiden gjøre vårt beste, men for mange spillere er dette en stor mulighet. Alle ønsker å være en del av dette. Atmosfæren kommer til å gi oss et ekstra løft, sier Lascelles.

Avisene er allerede i gang med å koble store stjerner til Newcastle.

– Det er vilt å skulle sette seg ned og ta dette innover seg. Du ser på formuen til eierne. Klubben kobles til navn som Kylian Mbappé og Lionel Messi, selv om det trolig er overdrevet, men potensialet er bra. Vi skal ta steg for steg, og dagens stall må gjøre en god jobb. I mange år har vi spilt mot konkurrenter som har brukt hundrevis av millioner. Det kan bli oss nå, sier Lascelles.

Han drømmer om å kjempe om trofeer, men vil ikke se for langt frem.

– Det er spennende tider for alle involverte, men du kan ikke tenke på hvor lenge du spiller her. Jeg håper dette gir et stort løft, så vi tar tre poeng på søndag. Det er det viktigste, sier Jamaal Lascelles.

Se Newcastles oppgjør mot Tottenham søndag klokken 17.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.