Slik var Espen Andersen Bråthen (37)

– Jeg tenker at dette er dypt tragisk.

Det sier barndomskameraten til Espen Andersen Bråthen (37), som er siktet for å ha drept fem personer i Kongsberg onsdag kveld.

De to vokste opp sammen. Ifølge kameraten var Bråthen en ganske vanlig ungdom.

– Han var lærling som kokk på en veldig fin restaurant i Kongsberg, så han hadde et stort talent for å lage mat. Han var også utadvendt, karismatisk og hadde mange venner.

Men så skjedde det noe med Bråthen i den første fasen av voksenlivet, forteller kameraten. Han har flere ganger vært i kontakt med helsevesenet.

FORTELLER: Kameraten sier at Bråthen begynte å kalle seg muslim for rundt 10 år siden, men at han aldri praktiserte religionen strengt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Trakk seg unna

Kameraten forteller at han hadde regelmessig kontakt med Bråthen frem til 2013. Sist de møttes var i 2017.

– Da traff jeg ham tilfeldig på gata, og jeg oppfattet det som at han ikke hadde det bra. Han pratet ganske usammenhengende, og derfor var det vanskelig å ha en normal samtale med ham.

– Hva tenkte du da?

– Jeg syntes synd på ham.

TV 2 har de siste dagene snakket med en rekke personer som enten har hatt kjennskap til, eller som har bodd i nærheten av Bråthen. De fleste forteller at han nesten alltid var alene.

Ifølge kameraten har han trukket seg tilbake de siste årene.

– Jeg opplever at han har hatt kontakt med færre og færre mennesker, og de senere årene er jeg ikke sikker på om han har hatt særlig kontakt med noen i det hele tatt.

Bråthen har blant annet blitt ilagt besøksforbud mot sine egne foreldre.

SIKTET: Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for å ha drept fem mennesker onsdag kveld. Foto: Skjermdump Fra Video

Har aldri sett ham be

Det er tidligere kjent at 37-åringen på et tidspunkt konverterte til Islam. Ifølge barndomsvennen er det omkring 10 år siden Bråthen begynte å kalle seg muslim.

– Jeg må understreke at jeg ikke har hatt mye kontakt med ham etter 2013, så jeg skal ikke være altfor bastant, men slik jeg oppfattet det, så har han ikke satt seg veldig inn i hva Islam er. Jeg har for eksempel aldri sett ham be.

– Jeg tror det var tilfeldig at det ble Islam. Min oppfatning er at han var såpass sårbar og at han bare ble truffet av det. Jeg tror egentlig det kunne vært hva som helst, sier han.

I 2017 la Bråthen ut en video på nett. På grunn av dette klippet, som flere medier publiserte torsdag, valgte kameraten å sende en bekymringsmelding til politiet.

TV 2 har sett varselet, der han blant annet skriver at han håper politiet følger med «før liv går tapt eller noen får varige mén».

– Jeg oppfattet det som at han var svært syk, og jeg valgte å sende det fordi jeg var bekymret for ham. Jeg var bekymret for at det kunne skje noe, både med ham og med andre.

Tror ikke det var terror

Kameraten sier han fikk beskjed fra politiet om at bekymringsmeldingen ble registrert.

Fredag ble det kjent at PST fikk det første varselet om Bråthen i 2015. Tre år senere vurderte PST at det var en mulighet for at Bråthen kunne utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

På en pressekonferanse fredag sa politiet at deres hovedhypotese er at bakgrunnen for de fem drapene er sykdom.

Kameraten tror ikke at Bråthen har vært i stand til å drive med omfattende planlegging, og han føler seg sikker på at terror ikke er bakgrunnen for handlingene.

Overført til sykehus

Da nyhetene fra Kongsberg kom inn onsdag kveld, sier kameraten at han med en gang skjønte at det måtte være Bråthen som sto bak.

Han sier at han føler med de som er rammet av det som skjedde. Kameraten betegner det som en tragedie.

MISTET KONTAKTEN: Kameraten forteller at han og Bråthen hadde kontakt frem til 2013. Foto: Frode Sunde / TV 2

– En del av meg har bare lyst til å tenke at han hadde det vondt og at han ikke har skjønt noen ting av hva han har drevet med, sier han og fortsetter:

– En annen del av meg tenker at vi på et eller annet plan må ta ansvar for våre egne handlinger uansett.

Espen Andersen Bråthen har så langt vært i to politiavhør. Han erkjenner å ha begått handlingene han er siktet for, men har så langt ikke erkjent straffskyld. Dette knytter seg til spørsmålet om tilregnelighet.

Han er nå overflyttet til sykehus, der psykiatere skal vurdere tilstanden hans.