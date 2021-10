Støre: – Brutalt og meningsløst

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) besøke Kongsberg fredag ettermiddag.

Fem personer ble drept og tre personer ble skadd i et angrep. Den drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) ble fredag varetektsfengslet i fire uker.

Støre ønsket å uttrykke medfølelse på vegne av regjeringen og Norge da han besøkte Kongsberg fredag.

Enger Mehl la ned roser og Støre tente lys ved minnestedet i Kongsberg.

– Folk i Norge fra nord til sør og fra øst til vest er dypt preget over det som har kommet ut siden kvelden liv gikk tapt, så brutalt og meningsløst, sier Støre.

LA NED BLOMSTER: Justisminister Emilie Enger Mehl la ned en bukett hvite roser på minnestedet i Kongsberg sentrum. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Det ufattelige kan skje

Fredag møtte Støre og Enger Mehl ordføreren, representanter fra nødetaene, helsemyndighetene og trossamfunn.

– Vi kjenner Kongsberg som en trygg by, og det er en trygg by, men det ufattelige kan også skje her, sa Støre.

Han sa videre at Norge kan ha et bra politi og et bra helsevesen, men påpeker at vi må ta vare på hverandre også.

– For oss som sitter med politisk ansvar, er innbyggernes sikkerhet og trygghet det viktigste av alt vi gjør. Da må vi ha politi og dyktige folk som kan hjelpe oss med å sikre den tryggheten. Men den innsatsen med beredskap går også til hver og en av oss.

Hverandres naboer

– Vi er hverandres naboer, arbeidskolleger og lever i lokalsamfunn og må ta vare på hverandre når krisen skjer, slik det er i Kongsberg i dag. Dere stiller opp for hverandre, men også for å forebygge at noe slikt skjer må vi være nære hverandre og tette samfunn.

Støre sa videre at han takker for at folk i lys, blomster og gode tanker tar vare på hverandre, «særlig at de unge får trygghet og opplevelse av at vi voksne står sammen med dem».

Den ferske statsministeren avsluttet talen med å minne dem som mistet livet og sende varme tanker til de etterlatte og dem som ble direkte rammet.