Skjønte alvoret bare sekunder før første kontakt med Bråthen

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud sier til TV 2 at det går godt under et halvt minutt fra operasjonssentralen skjønner hvilket alvor som er i ferd med å utspille seg i Kongsberg, til den første politipatruljen får kontakt med Espen Andersen Bråthen (37) første gang.

– Det går veldig veldig kort tid og godt under et minutt fra det leses PLIVO-melding til de er på stedet og møter han, sier Sæverud.

– Under et halvt minutt?

– Ja, det er godt under et halvt minutt.

POLITIMESTER: Ole B. Sæverud ved Sør-Øst politidistrikt forteller at ting skjedde svært fort da den første patruljen møtte drapsmannen i Kongsberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

PLIVO står for pågående livstruende vold. I det en PLIVO-melding leses ut på politiets samband, endrer aksjonen drastisk karakter. Dersom en slik melding leses ut, skal politiet bruke alle tilgjengelige ressurser for å redde menneskeliv.

– Veldig kort tid

– Sitter de i patruljebilen når meldingen kommer?

– Ting skjer så tett her, men på de registreringene vi har så ser det sånn ut. Det er som sagt snakk om veldig kort tid, sier Sæverud.

Klokken 18.12 onsdag kveld fikk politiet flere meldinger om at en mann gikk rundt i Kongsberg sentrum og skjøt med pil og bue. Han beveget seg over store deler av sentrum og var blant annet inne i en Coop-butikk.

Han sier det etter hvert kom flere meldinger til operasjonssentralen om hendelsen, blant annet om at personer var truffet av piler.

Klokken 18.17 ble hendelsen betegnet som pågående livstruende vold.

Klokken 18:18 har den første patruljen kontakt med drapsmannen. På dette tidspunktet blir politiet beskutt, før de mister Bråthen av syne.

Klokken 18:47 blir mannen pågrepet.

I det siste tidsrommet mener politiet at han drepte fem mennesker.

– Ble lest ut

Politimesteren bekrefter også at PLIVO-meldingen ble lest ut på sambandet, slik at den første patruljen skal ha hatt mulighet til å få den med seg.



– Disse opplysningene er delvis et resultat av sporing på sambandssystemet og delvis et resultat av sporing på dette responstidsystemet vårt. Det er mangel på presisjon her, og det kan hende ikke alle disse er synket.

– Men meldingen ble lest ut på sambandet?

– Ja. Det leses ut PLIVO-melding veldig veldig kort tid før de er på stedet, og så de går rett inn i aksjonen, sier Sæverud.

Sæverud ønsker å påpeke at det stor forskjell på en vanlig væpnet politiaksjonen og en PLIVO-hendelse.

– Det som er viktig å ha med seg her er at vi har bevæpning flere ganger i døgnet i Sør-Øst politidistrikt. Nesten ingen av de hendelsene er PLIVO. Det er et eller annet i situasjonen her som gjør at man forstår at det er PLIVO, men akkurat hva det er kan jeg ikke svare på, sier han.