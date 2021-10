PST vurderte i 2018 at Kongsberg-siktede kunne utføre angrep

I 2018 konkluderte PST med at Kongsberg-siktede Espen Andersen Bråthen (37) kunne utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

Det var i 2015 at PST fikk første varsel om Kongsberg-siktede Espen Andersen Bråthen, får TV 2 opplyst av sikkerhetstjenesten.

Siden da har politiet mottatt flere tips om mannen.

Arne Christian Haugstøyl, sjef for seksjon for kontraterror i PST, sier til TV 2 at det første tipset dreide seg om at han var konvertitt til islam, var sårbar for radikalisering og var en person med lav voldsterskel.

Haugstøyl beskriver tipset som «relativt vagt» overfor VG .



Han sier til TV 2 at det var ingenting som pekte retning mot at han ville utgjøre en terrortrussel den gangen, sier han.

Det NRK som først meldte om PSTs opplysninger om Bråthen.

Seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl i PST snakker under en pressekonferanse om drapene på Kongsberg. Foto: Torstein Bøe / NTB

Bekymringssamtale

I desember 2017 la Bråthen ut en video på nett. Politiet lokalt gjennomførte en bekymringssamtale med siktede to dager etter at han la ut videoen.

På nyåret i 2018 varslet politiet helsevesenet om ham.

PST vurderte da at han ikke var drevet av religion eller ideologi, men var alvorlig psykisk syk. Den vurderingen står de fortsatt på.

Det ble også gjort en vurdering av om han utgjorde en terrortrussel den gang i den forstand at han hadde intensjon om og kapasitet til å begå politisk vold i Norge.

– Ikke ekstremist

– Vår vurdering i 2018 var at det var lite sannsynlig at han ville utføre en politisk motivert voldshandling i Norge. Men vi så på bakgrunn av hans psykiske helse og lave terskel for å utføre vold, at det kunne være en mulighet for at han kunne utføre et lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge, sier Haugstøyl til VG.

– Vi oppfattet ikke at han var en ekstremist og at han var drevet av en ideologi, men helseutfordringene hans gjorde at det ble oppfattet som en mulighet, sier han også.

Espen Andersen Bråthen (37) ble varetektsfengslet i fire uker fredag etter å ha drept fem personer og tre skadd i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

– Hva gjør dere når en person kan begå et angrep, selv med enkle virkemidler?

Det som er viktig i denne saken, er at vi vurderer denne personen, som har store psykiske utfordringer. Den informasjonen er viktig for både politiet og PST å dele med helsevesenet. Det ble også gjort i denne saken, sier Haugstøyl til TV 2.

Faller mellom stoler

– Denne mannen har vært på deres radar og begår drap. Hva sier det om systemet, fungerer det godt nok?

– Det er mye av grunnen til at vi snakker om de store utfordringene med menneskene som havner mellom flere stoler, i mange tilfeller for friske til å bli lagt inn og for syke til å være ute, fordi de utgjør en fare for samfunnet, sier Haugstøyl.

Han sier at slike saker er noe av det vanskeligste for politiet og PST å håndtere.

– For Norge og for norske myndigheter dessverre ender det med et sånt tragisk utfall som nå, sier han.