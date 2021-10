Person omkom i trafikkulykke

Tre biler var fredag ettermiddag involvert i en kollisjon på E6 over Sennalandet i Finnmark.

Fredag ettermiddag fikk politiet melding om en trafikkulykke på Sennalandet i Finnmark. En bil skal ha kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med en bil som kom imot.

Den tredje bilen skal ha kjørt ut som følge av trafikkulykken, opplyser operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Robin Fure til TV 2.

– En person har omkommet, og fem er sendt til sykehus.

Totalt var åtte personer involvert i ulykken.



I den tredje bilen ble to personer sent til Alta for sjekk hos legevakten, og de fremstår som uskadd.

Han forteller at pårørende ennå ikke er varslet.

Politiet vil gjøre sporsikring på stedet utover ettermiddagen og kvelden. Ved 16.30-tiden var veien stengt, opplyser NTB.