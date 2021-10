TV 2-profil Øyvind Mund slutter som The Voice-programleder

Den rutinerte TV 2-programlederen Øyvind Mund (56) slutter som programleder i talentshowet The Voice.

Siden 2012 har TV 2-profilen Øyvind Mund (56) vært programleder for talentshowet The Voice.

Nå blir det derimot en annen som skal lede TV 2-programmet, da Mund slutter.

Det var VG som omtalte saken først.

Takknemlig

Til TV2.no sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen at de er takknemlige for innsatsen til Mund opp gjennom årene.

– Vi er utrolig glade og takknemlige for den fantastisk fine innsatsen Øyvind har lagt ned som programleder i «The Voice», sier hun.

Haldorsen sier videre at de skal bruke Mund videre til andre prosjekter.

– Øyvind er en unik historieforteller som går rett gjennom skjermen i de programmene han har ledet for TV 2, og han skal ha en stor del av æren for at nettopp «The Voice» er blitt så populært, sier Haldorsen.

UTSKIFTNING: Øyvind Mund har vært programleder for The Voice siden det startet i 2012. Nå blir det en utskiftning. Foto: Robert Dreier Holand

– Uproblematisk

Til TV2.no sier Mund at det har vært inspirerende og spennende å få jobbe med så mange unge talenter.

– Jeg har jobbet med «The Voice» siden starten, og at man gjør endringer etter såpass mange år, er helt naturlig. Sånn har det vært i mange andre TV-formater opp gjennom – med bytte av programledere, juryer, mentorer og så videre. Så det ser jeg som helt naturlig og uproblematisk, sier han.

Nå ser han frem til spennende oppgaver i TV 2s programavdeling, og ønsker den nye etterfølgeren lykke til.

Men hvem som skal overta stafettpinnen er Haldorsen hemmelighetsfull om.

– Vi gleder oss til å fortelle hvem som tar over stafettpinnen som programleder når vi går i studio i nær fremtid, sier Haldorsen.

Erfaring

Mund har vært programleder for The Voice siden det begynte å rulle på TV-skjermen i 2012. Han har også vært programleder for programmer som Landskampen, Gylne Tider, Alle mot én og God sommer Norge.

I 2004 mottok han prisen for beste mannlige programleder under Gullruten, etter den andre sesongen av Gylne Tider.

Den syvende sesongen av The Voice kommer på TV 2 i 2022.