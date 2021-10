Toppolitiker drept etter knvistikking

Den konservative parlamentarikeren David Amess drept etter å ha blitt knivstukket flere ganger, skriver Sky News.

Politiets antiterrorenhet leder nå etterforskningen av drapet. Motivet for drapet er ikke kjent.

Amess, som representerer Southend West i Essex, ble fredag angrepet mens han befant seg i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea. Han var i kirken for å møte velgere i valgkretsen.

Det antas at Amess har mottatt behandling på stedet for skadene, samt at veien rundt kirken skal være stengt.

Politiet i Essex skriver på Twitter at de fikk melding om hendelsen like etter klokken 12.05, og at en mann ble arrestert for forholdene.

– Han var en av de triveligste og hyggeligste politikerne vi hadde

Kniv funnet

En 25 år gammel mann ble pågrepet kort tid etter angrepet på stedet, melder BBC. Politiet i Essex melder på Twitter at ingen flere personer er etterlyst.

– Vi kommer med mer informasjon når vi har det, skriver politiet, som oppgir at de har funnet en kniv på åstedet.

Mannen skal nå sitte i varetekt, ifølge BBC. Motivet for angrepet er foreløpig ikke kjent.

– Sjokkert

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier han er rystet og sjokkert over drapet på partifellen David Amess.

– Sir David trodde lidenskapelig på vårt land og dets framtid. Vi har mistet en fin tjenestemann og en høyt verdsatt venn og kollega, sier Johnson i en uttalelse fredag kveld.

RYSTET: Statsminister i Storbritannia sier han er sjokkert og rystet over drapet på partifellen. Foto: Matt Dunham / NTB / AP

Han sier videre at han er dypt sjokkert over det som har skjedd og tenker på Amess' familie.

Politisk veteran

Den konservative veteranen og brexit-tilhengeren Amess har sittet i Parlamentet siden 1983. Først representerte han valgdistriktet Basildon i Essex, men fra 1997 representerte han Southend West i Essex.

DØD: Det var ved denne metodistkirken at Amess ble knivstukket. Foto: Nick Ansell / NTB / AP

Et øyevitne fortalte radiostasjonen LBC at stedet er «fullstendig omringet» av politi, ambulanse og væpnet politi.

– Jeg så noen bli tatt med ut av bygningen, og bli plassert inn i en politibil, sier han.

Leigh-on-Sea er en liten by på den engelske østkysten, rundt 60 kilometer øst for London.

– Sjokkerende

Lederen for opposisjonspartiet Labour, Keir Starmer, var raskt ute med å kommentere hendelsen i sosiale medier.

– Fryktelige og dypt sjokkerende nyheter. Tenker på David, familien hans og staben hans, skriver han på Twitter.

Tidligere leder av De konservative, Iain Duncan Smith, sier han ber for at Amess blir helt frisk.

– Ber for at han blir helt frisk etter denne grufulle, sjokkerende nyheten. Denne sinte, voldelige oppførselen kan ikke tolereres verken i politikken eller i noen annen del av livet, skriver Smith.

SPERRET: Området hvor Amess ble drept er sperret av. Foto: Yui Mok / NTB / AP

Flere lignende angrep

Jo Cox Foundation, som ble opprettet til minne over Labour-parlamentarikeren Jo Cox som ble knivstukket i 2016, tvitret at det var «forferdet å høre nyheten om angrepet på Sir David Amess».

– Vi tenker på ham, familien og hans kjære i denne vanskelige tiden, skriver de.

Labour-politiker og parlamentariker Stephen Timms ble knivstukket flere ganger i 2010. Han ble kritisk skadd, men overlevde. Han er fremdeles parlamentsmedlem.

Timms sier han er «forferdet» over det siste angrepet.

I januar 2000 ble parlamentarikeren Nigel Jones fra Liberaldemokratene skadd og assistenten hans drept da de ble angrepet av en mann med et sverd på et valgmøte.