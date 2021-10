Romslig blir nesten feil ord her. Det gjør også stillegående. Det konstaterer jeg allerede før jeg har svingt ut på hovedveien.

Som en av de aller, aller første ikke-kinesiske journalistene i verden, sitter jeg bak rattet i den store og elektriske luksus-SUV-en Hongqi E-HS9. De første fire første eksemplarene er flybårne (!) til Norge og kom for bare noen få dager siden.

Og denne bilene er ikke stillegående – den er tilnærmet lydløs. Den er heller ikke romslig, men diger.

Vi snakker her om en 5,2 meter lang og 2 meter bred SUV, med seks eller syv gode sitteplasser. Samt krefter nok til å forflytte 10,5 kvadratmeter luksusbil fra stillestående til 100 km/t på bare 4,9 sekunder.

Som alltid når det er en nye elektrisk SUV på gang er interessen skyhøy i Norge. Mer enn 500 kontrakter er allerede underskrevet. Langt de fleste på topputgaven med største batteripakke og alt utstyr. Den koster fra 779.000 kroner. Den billigste koster fra 619.900 kroner. Det er også topputgaven vi kjører. Med litt tilleggsutstyr kommer testbilen på drøyt 820.000 kroner.

Vi har har tilgang til E-HS9 en times tid, halvparten av tiden i passasjersetet. Vi kommer tilbake med en fyldigere test så snart vi får tilgang til bilen over noen dager. Men vi har blitt godt nok kjent med den til å gi deg et førsteinntrykk av den spennende nykommeren.

Hvordan er den å kjøre:

Røslige ytre mål til tross oppleves bilen som lettkjørt. Den er oversiktlig. Du ser hjørnene, store vinduer og gode speil gir godt utsyn. Dessuten bidrar den massive fronten med det aristokratiske utseendet på den sorte bilen til at folk nesten automatisk svinger litt unna når du kommer glidende …

Styringen er lett, men kunne vært enda litt mer direkte og presis. Luftfjæringen (standardutstyr på topputgaven) bidrar til silkemyke fjæringsbevegelser, uten at bilen blir «slaskete» av den grunn. Naturlig nok har komfort hatt høyere prioritet enn det sporty her. Komfortable langturer er mer greia, enn kjappe rundetider på racerbaner.

Lang akselavstand og bred sporvidde bidrar til god stabilitet. Firehjulsdriften tar deg dit du skal, uansett føre, og svingradiusen er imponerende, de fysiske målene tatt i betrakting.

Et dobbelt lag med akustisk glass i vinduene, støysvake elmotorer, lite vindsus og generelt god støyisolering gir, som nevnt, en bortimot lydløs bil.

Seter med massasje, oppvarmet ratt, adaptiv cruisekontroll og det du forventer å finne av assistent- og komfort-systemer gjør heller ikke turen dårligere. Det skal mye til å ikke trives bak rattet på E-HS9.

Norge er tidlig ute og Broom-Benny er blant de første i verden, utenfor Kina, som får kjøre bilen.

Design:

Foruten fronten som har et majestetisk og kraftfullt uttrykk, har bilen et ganske tradisjonelt SUV-design. Men den vinklede C-stolpen med aluminiumsdekor og den vinklede bakluka og de avrundede karosserihjørnene gir likevel bilen et elegant uttrykk. Den ser mindre massiv ut enn den er. I virkeligheten er heller ikke fronten, med Rolls-aktig grill, så vulgær som man kan få inntrykk av på bilder.

Bilen er like stor som en Range Rover Vogue, men Hongqi har gjort en god jobb med å tone ned hvor massiv den egentlig er. Både når det gjelder å se på den og hvordan den oppleves på veien.

Interiøret er moderne og pent, med nesten utrolig god plass. Dashbordet i topputgaven består av hele tre skjermer.

Plass:

Store ytre mål gir jo normalt god innvendig plass. Så også her. Det er sjelden jeg med mine 192 centimeter føler at jeg har så stort, la meg kalle det plass-overskudd, som her. Ikke bare i forsetene, men også i de gode, separate baksetene som testbilen har.

Jeg kunne brukt hatt og det er uvanlig god plass fra knærne og fram til seteryggen foran også. Vi snakker ikke om en centimeter eller to, som vanlig er, men kanskje 20 ...

Det at man sitter i separate seter, og ikke på en "benk", bidrar også til romfølelsen. Det er god plass mellom de to baksetene og over meg har jeg et panorama-glasstak.

Den bakerste seteraden, med to sitteplasser, er noe enklere, men også her er plassen god. Ikke bare det – det er fortsatt igjen bagasjeplass bak disse.

Om man ikke har bruk for bakre seterad, kan denne slås ned og man får en bil med fire svært gode sitteplasser og et lite hav av bagasjeplass.

Bilen kan leveres med en såkalt "frunk" (Bagasjerom foran) på 75 liter. Det koster 4.500 kroner og er altså tilleggsutstyr.

Selv med alle seks sitteplassene i bruk er det igjen et brukbart bagasjerom.

Versjoner og priser:

Hongqi E-HS9 finnes i tre utstyrsvarianter. Den billigste heter Comfort har syv sitteplasser, firehjulsdrift og minste batteripakke på 76,5 kW og en motoreffekt på 435 hestekrefter. Bilen som koster fra 619.900 er godt utstyrt allerede i grunnversjonen. Det kan kjapt nevnes varme i ratt og seter, panorama soltak, navigasjon, dobbelt støyisolerende glass, 4-soners klimaanlegg og parkeringsassistent og 21-tommers hjul.

Neste steg er Premium. Den har også syv sitteplasser, men den største batteripakken på 90 kW, 551 hestekrefter og enda noe mer utstyr. Her får du i tillegg LED-Matrix-lys, femsoners klimaanlegg og interiør-belysning. Prisen på denne utgaven er 699.900 kroner.

Topputgaven til 779.900 kroner heter Exclusive. Denne har i tillegg seter med kjøling og massasje, luftfjæring, en tredje underholdningsskjerm foran passasjeren og altså seks sitteplasser i separate seter.

Rekkevidde og lading:

Bilen med den minste batteripakken her en estimert rekkevidde på 396 kilometer. De med den største batteripakken skal gå 465 kilometer under optimale forhold.

Alle modellene har en ombordlader på 11kW og kan hurtiglades på 100 kW via CCS2-kontakt. På vår korte kjøretur fikk vi ikke testet verken ladeeffekt, eller noe nøyaktig strømforbruk.

Hongqi oppgir heller ikke noe fabrikktall for strømforbruk på nåværende tidspunkt.

Neste år er målet å selge over 1.000 eksemplarer i Norge.

Konklusjon:

Bare for å si det med en gang: Denne bilen imponerer. Ikke bare på én ting. Det er hele totalpakken, med alt fra det små-snobbete utseendet, ytelsene, plassen, komforten og byggekvaliteten. Hongqi kommer med noe nytt til klassen. Den er større enn alle de andre elektriske SUV-ene som finnes fra før, og den skiller seg ut sterkt ut på design og luksusfaktor.

Skulle man ønske seg noe mer, er det kanskje enda litt bedre rekkevidde og enda raskere lading. Ikke for at noen av delene er dårlig.. Men det kunne vært enda bedre og i dette segmentet og til denne prisen er kundene kravstore.

Spørsmålet om den kanskje er hakket for stor melder seg også. Ikke for de som har bruk for et hav av plass, selvfølgelig, men fakta er at kompakte SUV-er er det segmentet som øker mest.

Vårt førsteinntrykk er uansett at dette er en fin-fin bil. De 500 som har allerede her bestilt den og de over 1.000 norske kundene som skal kjøpe den neste år blir neppe skuffet.



For bare noen år siden hadde det nok vært utenkelig for de fleste av oss å bruke over 800.000 kroner på en SUV fra Kina. Men mye har blitt endret på kort tid, også dette.

