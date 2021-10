En plattform full av luftige mål

Hvis vi skal lykkes i å stanse klimakrisa, må Støre bli statsministeren som staker ut kursen for et klimavennlig Norge etter oljealderen. Det ansvaret har han nå fraskrevet seg.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjeringsplattform er full av luftige mål, men nærmest blottet for tiltak som kutter utslipp. «Klima og natur skal være en ramme rundt all politikk», bedyrer partiene i innledningen til sitt 83 sider lange dokument.

Hva denne klimarammen består av, forblir uklart: Regjeringen vil «utvikle, ikke avvikle oljenæringen», «redusere avgifter som rammer folk flest» og lage noen handlingsplaner.

Et rødgrått nachspiel

Jeg blir matt og redd. I juni var det langvarig, dødelig hete i Canada. I juli svømte folk for livet i gatene i Tyskland. I august meldte FN kode rød for menneskeheten, og bønnfalt alle land om å stanse ny produksjon av fossile brensler.

Men det norske stortingsvalget, som skulle og måtte skape varig endring i norsk klimapolitikk, har kulminert i et rødgrått nachspiel for Høyre-regjeringens oljefest. Arbeiderpartiet og Senterpartiet velger å ignorere kunnskapen vi har om klimaendringene, og vil binde Norge til nye oljeplattformer i mange tiår til.

Dypt uansvarlig

I Norge har vi tjent oss styrtrike på olje og gass. Vi har vært heldige og smarte, og sitter nå på verdens største statseide fond. Det skal vi være takknemlige for.

Men oljenæringen gjør oss samtidig til verdens syvende største eksportør av klimagasser. I en verden der temperaturene stiger, arter dør ut i rekordfart og mange mennesker må flykte fra klimaendringer, er det ikke riktig at verdens rikeste land forbeholder seg retten til å fortsette å pumpe klimagasser ut i atmosfæren. Det er dumt for verden, og det er dumt for oss.

Noe av det første Joe Biden gjorde da han ble president i USA var å stanse all leting etter olje på statlig grunn. Danmark, Spania og Frankrike har satt sluttdato for sine oljeindustrier. EU, Norges viktigste oljemarked, planlegger å være netto utslippsfrie i 2050, og truer nå med å stanse import av olje og gass fra Arktis.

Det finnes ingen garanti for at norsk olje og gass forblir lønnsom i en verden i rask endring. Når Støre og Vedum vil gi full gass i oljenæringen fremstår de ikke bare fryktelig utidsmessige, men de inngår også et gigantisk, økonomisk veddemål mot verdens klimaambisjoner. De bygger norsk næringspolitikk på en antakelse om at våre naboland kommer til å mislykkes i klimapolitikken.

Det er dypt uansvarlig.

Vi trenger dugnadsånd

Regjeringsplattformen forsikrer oss om at klimapolitikken “ikke skal være moraliserende”. Det betyr, slik jeg forstår det, at forurensende ting som flyreiser, kjøtt og diesel ikke skal ilegges høyere avgifter. På denne måten har den nye regjeringen allerede reservert seg mot mange av klimatiltakene vi vet at virker.

Når Støre og Vedum hverken vil røre oljeindustrien, flytrafikken, kjøttforbruket eller biltrafikken, er det snart ikke så mange virkningsfulle klimatiltak igjen.

Sosialdemokratiet burde vært høyst relevant i tiden vi lever i nå. For å stanse klimakrisa trenger vi dugnadsånd, endringsvilje og mot. Omstillingen fra oljealderen løses best i et samfunn med små forskjeller, et rettferdig arbeidsliv og en velferdsstat som stiller opp. Problemet er at regjeringsplattformen ikke staker ut retningen for noen omstilling i det hele tatt. Olja skal pumpes, drivstoffavgiftene skal senkes og de forpliktende, konkrete klimatiltakene uteblir. Støres sosialdemokratiske prosjekt handler ikke om samfunnsendring i en avgjørende tid, men om flikking på skatter og fylkeskommuner.

Det er ikke godt nok. Oljearbeidere fortjener tydelige svar på hvordan Norge skal tilpasse seg en verden som er på vei bort fra fossil energi. Barn og unge fortjener tydelige svar på hvordan utslippene skal kuttes. Du og jeg fortjener politikere som gjør det billigere å velge miljøvennlig, heller enn å late som at vi ikke trenger å endre oss i møte med klimakrisa.

“En mer rettferdig kurs for landet”, lover Støre og Vedum. Men denne kursen er ikke rettferdig for klimaet. Ikke rettferdig for naturen. Ikke rettferdig for menneskene som allerede rammes av klimakrisa, eller for oss som vil rammes av den i fremtiden.

Nå er det oljeselskapenes og bilistenes tur.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no